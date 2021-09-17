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Jimmy Fallon、Kaia Gerber巧搭OMEGA現身Meta Gala
有美國時尚界盛會美名的「大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）」雖然2020因為新冠疫情暫緩取消，終於在2021後再度回歸，於本周二舉辦。出席的明星、名人皆以訂製服、珠寶、高級品為伴手出席，而歐米茄大家庭成員的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）、美國人氣主持人暨吉米‧法倫（Jimmy Fallon），皆在日前配戴了歐米茄（OMEGA）腕表或珠寶，風采亮相。
超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）以Oscar de la Renta禮服搭配一款精鋼碟飛Prestige腕表，27毫米的尺寸採用黑漆面盤並鑲嵌鑽石時標，優雅、脫俗的大家風範，一如Kaia Gerber傳承自母親的古典氣息。同時手上再配戴同樣出自OMEGA的18K白金歐米茄Dewdrop戒指與一對18K白金鑲鑽Aqua Swing耳環，藉由黑色禮服，展現腕表與珠寶輝映的最大可能。
在youtube擁有超高人氣的Jimmy Fallon則是以黑色西裝、蝶形領結為造型，襯衫袖口的袖扣與手上1972年的OMEGA超霸專業Mark II ST145.034腕表，無意間展示了Jimmy Fallon的時尚好品味。而甫於東京奧運拿下銅牌、OMEGA之友的運動明星Noah Lyles也出席了這場盛會。全白西裝下，袖口內的18K黃金歐米茄星座腕表，具備銀白色蛋白石面盤，而表款並搭配同軸擒縱大師天文台機芯，其精準性能一如Noah Lyles在奧運場上留下的耀眼紀錄，令人為之動容。
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