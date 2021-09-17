Jimmy Fallon、Kaia Gerber巧搭OMEGA現身Meta Gala

有美國時尚界盛會美名的「大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）」雖然2020因為新冠疫情暫緩取消，終於在2021後再度回歸，於本周二舉辦。出席的明星、名人皆以訂製服、珠寶、高級品為伴手出席，而歐米茄大家庭成員的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）、美國人氣主持人暨吉米‧法倫（Jimmy Fallon），皆在日前配戴了歐米茄（OMEGA）腕表或珠寶，風采亮相。

超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）以Oscar de la Renta禮服搭配一款精鋼碟飛Prestige腕表，27毫米的尺寸採用黑漆面盤並鑲嵌鑽石時標，優雅、脫俗的大家風範，一如Kaia Gerber傳承自母親的古典氣息。同時手上再配戴同樣出自OMEGA的18K白金歐米茄Dewdrop戒指與一對18K白金鑲鑽Aqua Swing耳環，藉由黑色禮服，展現腕表與珠寶輝映的最大可能。