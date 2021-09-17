快訊

不必再考記性！微軟商務用戶今天啟動無密碼登入

搶發振興券+0就有！台中一中街10天發15萬元百元小額券

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Jimmy Fallon、Kaia Gerber巧搭OMEGA現身Meta Gala

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在youtube擁有超高人氣的Jimmy Fallon，以黑西裝搭配了一只1972年的OMEGA超霸專業腕表，一展時髦好品味。圖 / OMEGA提供
在youtube擁有超高人氣的Jimmy Fallon，以黑西裝搭配了一只1972年的OMEGA超霸專業腕表，一展時髦好品味。圖 / OMEGA提供

有美國時尚界盛會美名的「大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）」雖然2020因為新冠疫情暫緩取消，終於在2021後再度回歸，於本周二舉辦。出席的明星、名人皆以訂製服、珠寶、高級品為伴手出席，而歐米茄大家庭成員的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）、美國人氣主持人暨吉米‧法倫（Jimmy Fallon），皆在日前配戴了歐米茄（OMEGA）腕表或珠寶，風采亮相。

超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）以Oscar de la Renta禮服搭配一款精鋼碟飛Prestige腕表，27毫米的尺寸採用黑漆面盤並鑲嵌鑽石時標，優雅、脫俗的大家風範，一如Kaia Gerber傳承自母親的古典氣息。同時手上再配戴同樣出自OMEGA的18K白金歐米茄Dewdrop戒指與一對18K白金鑲鑽Aqua Swing耳環，藉由黑色禮服，展現腕表與珠寶輝映的最大可能。

在youtube擁有超高人氣的Jimmy Fallon則是以黑色西裝、蝶形領結為造型，襯衫袖口的袖扣與手上1972年的OMEGA超霸專業Mark II ST145.034腕表，無意間展示了Jimmy Fallon的時尚好品味。而甫於東京奧運拿下銅牌、OMEGA之友的運動明星Noah Lyles也出席了這場盛會。全白西裝下，袖口內的18K黃金歐米茄星座腕表，具備銀白色蛋白石面盤，而表款並搭配同軸擒縱大師天文台機芯，其精準性能一如Noah Lyles在奧運場上留下的耀眼紀錄，令人為之動容。

超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）戴上OMEGA精鋼碟飛Prestige腕表，映襯出傳承自母親的古典好氣質。圖 / OMEGA提供（合成圖）
超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女的凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）戴上OMEGA精鋼碟飛Prestige腕表，映襯出傳承自母親的古典好氣質。圖 / OMEGA提供（合成圖）
OMEGA 18K黃金歐米茄星座腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
OMEGA 18K黃金歐米茄星座腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
甫於東京奧運拿下銅牌、OMEGA之友的運動明星Noah Lyles也出席了今年的Met Gala盛會。圖 / OMEGA提供
甫於東京奧運拿下銅牌、OMEGA之友的運動明星Noah Lyles也出席了今年的Met Gala盛會。圖 / OMEGA提供

腕表 東京奧運 珠寶

延伸閱讀

HUBLOT將月相變潮了！繽紛4色彩寶酒桶型腕表迎中秋

寶格麗出手便知有沒有！今年4款新表入圍鐘表奧斯卡

沒人在乎主題、紅毯上有隻狗！捲土重來的Met Gala彩蛋超多　金卡達夏黑衣人裝變迷因被網友玩壞

2021 Met Gala可愛漏網鏡頭！珍妮佛羅培茲戴口罩放閃，Gigi Hadid與Kendall Jenner紅毯隔空牽手

相關新聞

7-11竟然有付費商務包廂！1小時60元 網友：小7功能真多

7-ELEVEN竟然有「付費商務包廂」！facebook粉絲團《台灣也有一個騰訊》PO出一則地方訊息，內容為「7-ELE...

中秋追月來這裡 「全國最大月球」降落冬山

中秋連假明天登場，找好要去哪兒賞月嗎？宜蘭縣冬山鄉公所去年應景推「月亮什麼冬冬」裝置藝術展覽，帶動一股追月熱潮，今年再次...

用多彩廚具打破居家空間的寂靜

色彩運用的意涵與人類的行為、情緒有著直接的因果關係，因此在商業應用範疇佔有一席之地，也被視為一種趨勢指標。

影／福隆沙雕重溫皮克斯 巴斯光年等40經典角色今重現

2021福隆國際沙雕藝術季「重溫皮克斯經典」，今天起到10月31日在新北市福隆海水浴場正式開展，融入全球最夯的皮克斯動畫...

犀牛虎猴來看海！花蓮市「海是生活節」海邊動物園超吸睛

花蓮市北濱海邊最近出現一群水泥動物，老虎、犀牛、梅花鹿等排排站望向大海，引起民眾熱烈討論。原來是花蓮市公所舉辦「海是生活...

寶可夢全島糖王爭霸戰將開打 高雄祭優惠搶商機

全台寶可夢玩家注意囉，高市府觀光局指出，台灣曾有「糖業王國」美譽，南部天氣適合栽種甘蔗，高市府多次接洽後參與的Pokém...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。