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陸網友也愛《俗女2》 陳嘉玲背的台灣品牌包包掀討論！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自品牌官網

熱播中的話題台劇《俗女養成記2》不只在台灣擁有一票忠實的影迷，在大陸論壇的評價也相當高，不少人都是從第一季就開始追，讓第二季開播至今在知名豆瓣網拿到9.4分的高分評價。而除了引發世代共鳴的劇情、溫馨搞笑的演出方式吸引觀眾之外，連由謝盈萱飾演的主角陳嘉玲的包包都有大陸網友在詢問，讓她無論是從劇情角色設定或是穿搭造型面來看，都成為最佳「台女」代言人。

原來網友詢問的包包是出自台灣品牌ROBINMAY的設計，陳嘉玲在戲裡背了好幾次此牌不同款式的包款。像是她擔任導遊帶Dr.Hall遊台南時背的就是品牌熱賣款嘉年華斜背包，而最新一集在醫院背的則是ROBINMAY的倒轉雙城斜背包，這款包還附上兩種不同的肩背帶，方便應付不同造型搭配。

ROBINMAY成立於2016年，從西門町開立多家門市出發，以多變的設計和好入手的價格成為許多小資族愛牌，更打入海外市場尤其深受馬來西亞顧客喜愛。最近還邀請Ella陳嘉樺擔任代言人，推出秋冬三部曲的風格包款企劃，呈現復古經典、中性俐落、搖滾派對不同的穿搭面貌，也提供許多新款的秋冬設計。現在再加上熱門台劇的效應，相信又會吸引到更多關注。

陳嘉玲最新一集在醫院背的是ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自CATCHPLAY
陳嘉玲最新一集在醫院背的是ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自CATCHPLAY
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供
《俗女養成記2》在知名豆瓣網拿到9.4分的高分評價，由謝盈萱飾演的主角陳嘉玲的包包都有網友在詢問。圖／摘自豆瓣網
《俗女養成記2》在知名豆瓣網拿到9.4分的高分評價，由謝盈萱飾演的主角陳嘉玲的包包都有網友在詢問。圖／摘自豆瓣網
ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY的倒轉雙城斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供
熱播中的話題台劇《俗女養成記2》開播至今在知名豆瓣網拿到9.4分的高分評價，由謝盈萱飾演的主角陳嘉玲背的台灣品牌包包都有網友在詢問，讓她成為最佳「台女」代言人。圖／公視提供、摘自CATCHPLAY
熱播中的話題台劇《俗女養成記2》開播至今在知名豆瓣網拿到9.4分的高分評價，由謝盈萱飾演的主角陳嘉玲背的台灣品牌包包都有網友在詢問，讓她成為最佳「台女」代言人。圖／公視提供、摘自CATCHPLAY
Ella日前出席ROBINMAY新品發表活動。圖／ROBINMAY提供
Ella日前出席ROBINMAY新品發表活動。圖／ROBINMAY提供
陳嘉玲在戲裡背ROBINMAY熱賣款嘉年華斜背包。圖／公視提供
陳嘉玲在戲裡背ROBINMAY熱賣款嘉年華斜背包。圖／公視提供
陳嘉玲擔任導遊帶Dr.Hall遊台南時背的就是品牌熱賣款嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
陳嘉玲擔任導遊帶Dr.Hall遊台南時背的就是品牌熱賣款嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
ROBINMAY嘉年華斜背包。圖／摘自品牌官網
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供
Ella陳嘉樺擔任ROBINMAY代言人，示範新包款。圖／ROBINMAY提供

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