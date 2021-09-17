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舌尖的金色風味 KIRIN「秋味」啤酒7-11限定開賣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
新款麒麟KIRIN「秋味」啤酒，以澄金色瓶身搭配橘紅楓葉，帶來華麗的秋日歡愉聯想。記者釋俊哲 / 攝影。
新款麒麟KIRIN「秋味」啤酒，以澄金色瓶身搭配橘紅楓葉，帶來華麗的秋日歡愉聯想。記者釋俊哲 / 攝影。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中秋將至，屬於秋季的風味、食材、景物，無不令人感受到秋日的金色氛圍。台灣麒麟宣布將旗下熱銷、長銷的「秋味」啤酒引入台灣，帶有楓紅的華麗瓶身，除了滿足味蕾享受，也帶來日本楓葉絕景的聯想，即日起已在7-11限定開賣。

從1991年誕生的KIRIN「秋味」啤酒，30年來一共推出過24種不同瓶身設計。1991年的初代瓶身以粗體、鮮明的「秋味」二字為主視覺，並在側邊繪有金色的麥芽圖案；1992年的第二款瓶身則將將金、紅二色的楓葉加入設計，確定此後近30年間以楓葉為主軸的設計DNA。30年來，楓葉、字體、顏色、樣式不斷變化，時而深沈、時而簡約，也創下日本熱銷13億罐的驚人實績。

新款的台灣麒麟KIRIN「秋味」啤酒，則以澄金色的瓶身搭配橘紅楓葉，帶來華麗的秋日歡愉聯想，並使用較一般啤酒多出1.3倍的麥芽帶來香濃的麥芽香氣、以及綿密泡沫為特色，微帶苦味的尾韻則是屬於大人的滋味，即日起已在7-11便利商店限定開賣，並有330ml與500ml兩種瓶身容量，價格店洽。

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※飲酒過量，害人害己。

從1991年誕生的KIRIN「秋味」啤酒，30年來一共推出過24種不同瓶身設計。圖 / KIRIN啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
從1991年誕生的KIRIN「秋味」啤酒，30年來一共推出過24種不同瓶身設計。圖 / KIRIN啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
KIRIN「秋味」啤酒即日起已於7-11便利商店限定開賣，並有330ml與500ml兩種瓶身容量，價格店洽。圖 / KIRIN啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
KIRIN「秋味」啤酒即日起已於7-11便利商店限定開賣，並有330ml與500ml兩種瓶身容量，價格店洽。圖 / KIRIN啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

日本 酒駕

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