中秋追月來這裡 「全國最大月球」降落冬山

中秋連假明天登場，找好要去哪兒賞月嗎？宜蘭縣冬山鄉公所去年應景推「月亮什麼冬冬」裝置藝術展覽，帶動一股追月熱潮，今年再次將月球降落冬山火車站前廣場。鄉長林峻輔表示，這是全國最大的3D立體月球，一旁搭配12顆小行星，要讓大家賞月之餘，還有探索星球的感覺。

有別於去年10米高月球與月兔組合，「月亮什麼冬冬」今年場景轉換為星際宇宙，透過12顆小行星圍繞，加上燈光投射，營造不一樣的中秋節氛圍，展期明起至10月31日。冬山鄉公所觀光所長江立偉說，去年遊客好評不斷，因此延長展期，今年將視實際狀況適度調整。

另外，冬山三大農特產之一的柚子近期盛產，冬山鄉公所特別向中山休閒農業區柚農採購，準備1200顆免費送，民眾只要來找「月亮什麼冬冬」裝置藝術拍照、打卡，就能品嘗多汁的冬山好柚，數量有限、送完為止。

冬山鄉公所貼心摘下月亮，讓民眾不用看老天爺臉色，也能開心賞月。2名遊客昨天路過剛降落的月球，興奮地說超漂亮；他們提到，去年本來想來看卻沒機會，今年中秋節想再來看看，因為戶外空曠又好停車，就連搭火車也很方便，推薦大家有機會來這裡拍照賞月。