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Noritake「探頭男孩」來了！誠品園道店期間限定登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活文創平台expo首次攜手日本人氣插畫家Noritake，於誠品生活園道店1樓推出「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
誠品生活文創平台expo首次攜手日本人氣插畫家Noritake，於誠品生活園道店1樓推出「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供

以黑色線條、溫潤圓滑筆觸與標誌男孩圖像聞名，在台灣相當有人氣的日本插畫家Noritake，在台灣帶來主題展。誠品生活文創平台expo首次攜手日本人氣插畫家Noritake，即日起至10月17日特於誠品生活園道店1樓推出「SOME PLACE by Noritake」主題展，匯聚Noritake經典「探頭男孩」原畫作品、百件設計小物，還有全新商品「GROWN成長男孩滑板」首度亮相，台日同步全球首賣。

疫情下每個人都需要好好被療癒一番。除了可看到Noritake簡潔幽默的設計，也首度公開分享他的50首「私房放鬆選樂」，還有台南咖啡打卡點「鷲田咖啡吧」、台北司康名店「悄悄好食」、來自苗栗的法式甜點「BonBons法式甜食工作室」等，特展期間周六、周日推出。

這次匯集Noritake四大設計系列：以彎腰人呈現休假日的軟爛姿態「DAY OFF」、呈現昏昏欲睡的「REPEAT BOY」、告別平躺族的「GROWN」以及經典探頭男孩「OPEN EYES」等。

另外，主題展也展示9幅絹版印刷原畫、17件經典出版品、絕版品設計，以及探頭男孩各種姿態系列筆記本、帆布袋逾300件作品與周邊，首度亮相全新商品「成長男孩」GROWN主題滑板。

「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供
「SOME PLACE by Noritake」主題展。圖／誠品提供

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