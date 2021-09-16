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Noritake「探頭男孩」來了！誠品園道店期間限定登場
以黑色線條、溫潤圓滑筆觸與標誌男孩圖像聞名，在台灣相當有人氣的日本插畫家Noritake，在台灣帶來主題展。誠品生活文創平台expo首次攜手日本人氣插畫家Noritake，即日起至10月17日特於誠品生活園道店1樓推出「SOME PLACE by Noritake」主題展，匯聚Noritake經典「探頭男孩」原畫作品、百件設計小物，還有全新商品「GROWN成長男孩滑板」首度亮相，台日同步全球首賣。
疫情下每個人都需要好好被療癒一番。除了可看到Noritake簡潔幽默的設計，也首度公開分享他的50首「私房放鬆選樂」，還有台南咖啡打卡點「鷲田咖啡吧」、台北司康名店「悄悄好食」、來自苗栗的法式甜點「BonBons法式甜食工作室」等，特展期間周六、周日推出。
這次匯集Noritake四大設計系列：以彎腰人呈現休假日的軟爛姿態「DAY OFF」、呈現昏昏欲睡的「REPEAT BOY」、告別平躺族的「GROWN」以及經典探頭男孩「OPEN EYES」等。
另外，主題展也展示9幅絹版印刷原畫、17件經典出版品、絕版品設計，以及探頭男孩各種姿態系列筆記本、帆布袋逾300件作品與周邊，首度亮相全新商品「成長男孩」GROWN主題滑板。
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