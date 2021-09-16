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自己的啤酒自己釀 「酉鬼啤酒 X 憨啤酒」推體驗課程

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
整套啤酒釀製課程體驗結束後，自釀設備跟成品還可外帶回家。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
整套啤酒釀製課程體驗結束後，自釀設備跟成品還可外帶回家。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

DIY總能帶來更多樂趣，通過自造、親自參與，除了留下記憶體驗，也能讓樂趣與回憶倍增。本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER）近日與憨啤酒（HanBeer）合作推出一日自釀體驗，帶人自製酉鬼啤酒長銷的戀夏365日Saison啤酒，創造出微醺與氣泡的難忘回憶。

品牌日前先在instagram釋出資訊，並使用hashtag強調「只要會煮水就會釀啤酒」！並限量15名參加資格。活動將於2021年9月26日（周日）的下午兩點半到五點半進行，地點則選定於台北市中山區復興南路一段30巷2號的長孫（Shabu-Shabu）火鍋店舉辦。包含簡易器具、課程教學，費用約為2,380元，同時課程體驗結束後，整套自釀設備跟成品還可外帶回家。

值得一提的是，這也是近代台灣首度有精釀啤酒廠將自家配方對外公開，現場將有酉鬼啤酒的釀酒師，帶領參加者拆解釀造過程，釀酒師也將現場講解關於啤酒的釀造、麥芽的選擇、發酵的原理等不同知識，並完整還原糖化、過濾、煮沸、冷卻的四個過程。一旦完成後，包含發酵瓶、溫度計、過濾袋、瓶塞，以及靜待發酵的麥汁，都能完整攜帶回家。

網路資訊釋出後，已有1/3報名人數，喝啤酒、但不知道啤酒如何釀造？現在這就是你最好的機會了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

課程中將有釀酒師帶領參與者實際進行糖化、過濾、煮沸、冷卻的四個過程，課程結束後，還能將完整套件、靜待發酵的麥汁攜帶回家。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
課程中將有釀酒師帶領參與者實際進行糖化、過濾、煮沸、冷卻的四個過程，課程結束後，還能將完整套件、靜待發酵的麥汁攜帶回家。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酉鬼啤酒創意不斷，今年最新新品「撥雲霧見蓬萊仙島 Hazy IPA」更與國寶級布袋戲繪師陳明山合作，繪製特殊瓶標。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
酉鬼啤酒創意不斷，今年最新新品「撥雲霧見蓬萊仙島 Hazy IPA」更與國寶級布袋戲繪師陳明山合作，繪製特殊瓶標。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER）推出一日自釀體驗，創造出微醺與氣泡的難忘回憶。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER）推出一日自釀體驗，創造出微醺與氣泡的難忘回憶。圖 / 酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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