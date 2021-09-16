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疫下周年慶 桃園大江拉長戰線44天周年慶中秋連假上陣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大江購物中心9月18日至10月31日推出「史上最長的周年慶」。圖／大江購物中心提供
大江購物中心9月18日至10月31日推出「史上最長的周年慶」。圖／大江購物中心提供

全台百貨零售業無不深受疫情衝擊，為了在年度消費旺季力挽狂瀾，各家百貨瞄準周年慶蓄勢待發，桃園兩大商場先後上陣，大江購物中打出延長戰術，祭出「史上天數最長周年慶」，將於中秋連假首日、9月18日開跑至10月31日，推出長達44天的周年慶檔期。

大江購物中心將於9月18日至10月31日推出「史上最長的周年慶」，營運處副總經理何旭魁表示，今年在疫情衝擊之下，百貨購物商場歷經不定時的提前閉館或暫停營業導致業績劇烈起伏，未來如何應對疫情的突發事件且兼顧商場營運成了業者重大考驗。所以大江今年周年慶以「拉長陣線取代短期爆發」為戰略，將檔期天數拉長至44天，主要是降低因疫情可能帶來的不確定風險。

周年慶優惠回饋加上振興五倍券等利多，可望激起一波消費潮。大江購物中心周年慶內容包括：全館指定店櫃消費滿5,000元送400元電子現金券，大江聯名卡友當日累計消費滿5,000元再加送100元電子現金券回饋；化妝品、香氛與內衣店櫃消費滿3,000元送300元電子現金券。獨家優惠UNIQLO消費滿3,000元送200元電子現金券。

大江周年慶前改裝共25家新櫃登場，品牌調整計畫瞄準20至30歲的消費族群，包括NIKE KICKS LOUNGE、adidas Originals以全新概念店裝同時進駐1樓，繼引進桃園首家「姜滿堂」後，特色輕食品牌也將陸續進駐B1，包括：八蒜包、青森海鮮食堂、篤行市場、六月初一、沐白、饅饅好食、蛋定蛋塔等，美食戰力持續升級。

台茂購物中心周年慶9月16日至10月18日上陣，首六日推出全館購物滿5,000元送500，加送100元餐飲劵；9月21日前全館購物滿5,000元送400，加送100元餐飲劵。

台茂周年期間登場新店，包括1樓化妝品區引進Make up for ever、綠藤生機，以及點睛品PROMESSA婚嫁訂製體驗店；B2潮流運動區引進Danskin、MOLLIFIX韻律複合店；美食部分，引進桃園獨家的PUTIEN莆田將於10月下旬開幕。另也預告年底將有超過400坪的大型主題遊戲場登場。

adidas Originals全新概念店裝進駐大江購物中心1樓。圖／大江購物中心提供
adidas Originals全新概念店裝進駐大江購物中心1樓。圖／大江購物中心提供
台茂購物中心周年慶9月16日至10月18日登場。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心周年慶9月16日至10月18日登場。圖／台茂購物中心提供

周年慶 疫情

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