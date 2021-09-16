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萊爾富推「樂樂券」限時優惠！消費滿額送20元購物金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起推出「樂樂券」限時優惠，9月26日前於門市單筆消費滿200元（指定項目除外）即送20元購物金，單筆消費採累贈制。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起推出「樂樂券」限時優惠，9月26日前於門市單筆消費滿200元（指定項目除外）即送20元購物金，單筆消費採累贈制。圖／萊爾富提供

全民振興5倍券還未正式發放，萊爾富提早為5倍券上路暖身，即日起串聯線上線下齊推優惠振興買氣，9月26日前於門市推出「樂樂券」限時活動，單筆消費滿200元（指定項目除外）送20元購物金，單筆消費採累贈制，買愈多回饋愈多；11月2日前Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」也祭出民生用品與飲品下殺5折起，購買商品都能跨店兌換，使用上更便利。

響應政府刺激經濟，萊爾富即日起至9月26日推出「樂樂券」限時優惠，活動期間於萊爾富門市消費單筆滿200元（不含菸品及指定項目），即可獲得20元購物金小白單一張，消費採累贈制，消費單筆滿400元即贈2張20元購物金小白單，以此類推，可直接持紙本小白單至門市兌換，也可用Hi-Life VIP App掃描QR Code，將20元購物金存入App使用。

此外，11月2日前Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」也祭出民生用品與飲品下殺5折起，包括原價594元6件組的刷樂牙刷特價300元，相當於5折；一匙靈濃縮洗衣粉（1.1Kg）4件組原價460元、特價300元；樂法私藏紅茶10瓶原價300元、特價200元；珍煮丹黑糖鮮奶茶9瓶原價315元、特價200元；純萃喝系列任選9瓶原價270元、特價200元。

迎接中秋連假，萊爾富門市即日起至9月21日推出多款適合搭配燒烤的飲品、零食餅乾、烤肉醬等優惠最低5折起，包括多力多滋黃金起司特大包、多力多滋超濃起司玉米片特大包每包原價45元、特價任選第2件5折；蘋果西打（2公升）或黑松沙士（2公升）每瓶原價50元，特價任選2件69元；奧利多活性飲料240ml每瓶原價20元、特價24瓶240元，單瓶換算下來只要10元；Hi-Life海洋深層水800ml 20瓶原價560元、特價280元，平均每瓶14元。

9月17日至9月21日還有指定泡麵任選第2件6折活動，包含來一客杯麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、統一泡麵、拉麵道等碗麵系列皆有優惠；9月18日至9月21日針對會員再加碼推出原價45元的Hi Café大杯美式咖啡（冰/熱）特價20元，會員於Hi-Life VIP App更多服務內的「訊息中心」，點擊「月圓人團圓喝美式不變圓」即可享有特惠價，每位會員限購一杯。

為5倍券暖身，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」11月2日前多款民生用品與飲品下殺5折起。圖／萊爾富提供
為5倍券暖身，萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」11月2日前多款民生用品與飲品下殺5折起。圖／萊爾富提供
9月18日至9月21日萊爾富針對會員於Hi-Life VIP App推出原價45元的Hi Café大杯美式咖啡特價20元，每人限購一杯。圖／萊爾富提供
9月18日至9月21日萊爾富針對會員於Hi-Life VIP App推出原價45元的Hi Café大杯美式咖啡特價20元，每人限購一杯。圖／萊爾富提供
迎接中秋連假，9月17日至9月21日至萊爾富門市購買指定泡麵，即可享任選第2件6折的限時優惠。圖／萊爾富提供
迎接中秋連假，9月17日至9月21日至萊爾富門市購買指定泡麵，即可享任選第2件6折的限時優惠。圖／萊爾富提供
9月21日前萊爾富門市多款成箱飲品下殺5折起，奧利多活性飲料240ml特價後每瓶只要10元，Hi-Life海洋深層水800ml特價後每瓶僅14元。圖／萊爾富提供
9月21日前萊爾富門市多款成箱飲品下殺5折起，奧利多活性飲料240ml特價後每瓶只要10元，Hi-Life海洋深層水800ml特價後每瓶僅14元。圖／萊爾富提供

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