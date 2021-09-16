萊爾富推「樂樂券」限時優惠！消費滿額送20元購物金

全民振興5倍券還未正式發放，萊爾富提早為5倍券上路暖身，即日起串聯線上線下齊推優惠振興買氣，9月26日前於門市推出「樂樂券」限時活動，單筆消費滿200元（指定項目除外）送20元購物金，單筆消費採累贈制，買愈多回饋愈多；11月2日前Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」也祭出民生用品與飲品下殺5折起，購買商品都能跨店兌換，使用上更便利。

響應政府刺激經濟，萊爾富即日起至9月26日推出「樂樂券」限時優惠，活動期間於萊爾富門市消費單筆滿200元（不含菸品及指定項目），即可獲得20元購物金小白單一張，消費採累贈制，消費單筆滿400元即贈2張20元購物金小白單，以此類推，可直接持紙本小白單至門市兌換，也可用Hi-Life VIP App掃描QR Code，將20元購物金存入App使用。

此外，11月2日前Hi-Life VIP App「整買零取」內的「振興專區」也祭出民生用品與飲品下殺5折起，包括原價594元6件組的刷樂牙刷特價300元，相當於5折；一匙靈濃縮洗衣粉（1.1Kg）4件組原價460元、特價300元；樂法私藏紅茶10瓶原價300元、特價200元；珍煮丹黑糖鮮奶茶9瓶原價315元、特價200元；純萃喝系列任選9瓶原價270元、特價200元。

迎接中秋連假，萊爾富門市即日起至9月21日推出多款適合搭配燒烤的飲品、零食餅乾、烤肉醬等優惠最低5折起，包括多力多滋黃金起司特大包、多力多滋超濃起司玉米片特大包每包原價45元、特價任選第2件5折；蘋果西打（2公升）或黑松沙士（2公升）每瓶原價50元，特價任選2件69元；奧利多活性飲料240ml每瓶原價20元、特價24瓶240元，單瓶換算下來只要10元；Hi-Life海洋深層水800ml 20瓶原價560元、特價280元，平均每瓶14元。