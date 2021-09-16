連假看展！集結府城繡才、百年工藝家族 在新光三越看見台灣溫度

致力發展藝文以及發掘、守護台灣藝術價值的新光三越，這夏系列自2011年發起至今，累計邀請超過500組台灣創作者，以及數百萬民眾參與，用藝術展演陪伴民眾的盛夏時光。今年10周年紀念展「是誰切洋蔥」巡迴展集結20組台灣不同領域跨世代創作者，台北場邀來台灣具代表性的國寶藝師與他們的繼承者，他們堅持的熱情呈現出台灣工藝的寶藏，透過藝術創作讓觀者喚醒關於台灣土地的記憶與溫暖人情。

「是誰切洋蔥」巡迴展即日起至10月3日在新光三越台北信義新天地A9 9樓展開，集結關於「傳承與傳情」的紀事。包括「府城繡才」、刺繡超過60年的府城光彩繡莊林玉泉與其徒弟手繡藝術家李俊毅；一家三代傳承剪黏工藝已逾百年的葉明吉與成為文物修復師的女兒葉昭旻；保存膠卷電影播放技術的高祥晴、高璞元父子；用圖像保留台灣昔日舊時光的漫畫家阮光民；以插畫紀錄父子日常的BLUE藍聖傑；將宮廟文化等本土文化創作手遊的魚拓遊戲廖元瑜，以及音樂人許哲珮與PiA吳蓓雅傳遞創作心情與手寫溫度。免費入場即可欣賞這一系列創作。

傳承三代的露天電影家族高祥晴、高璞元父子。圖／新光三越提供

80歲的「阿泉師」林玉泉16歲開始「繡黼」學徒人生，至今對刺繡仍滿懷熱情，且樂於傳承所學栽培後進，他說，「刺繡技藝如果不傳授就不會有發展，只要有人願意學他就願意教」，在展覽現場也見他不斷跟人介紹徒弟李俊毅的作品，眼神盡是關愛與驕傲。至今阿泉師仍每日刺繡，除了台灣傳統廟宇祭祀繡品外，他也經常與年輕創作者合作，讓傳統刺繡走向國際舞台、充滿活力。阿泉師分享，刺繡要看「形、體、色」，台灣刺繡最大特色是「立體感」，讓作品更顯得靈動活現。

刺繡超過60年的府城光彩繡莊林玉泉分享，台灣刺繡最大特色美感就是更為立體化。記者沈昱嘉／攝影

家族從事台灣傳統廟宇裝飾剪黏工藝已逾百年，身為第三代的葉明吉不捨家族心血失傳，在父親的殷切期盼下，他從原本穿西裝打領帶白領經理人，直至34歲那年終於願意回家接班，並積極尋求剪黏工藝的變革與肯定。受限於「女子不可上廟頂」無法學師，家族第四代、女兒葉昭旻則致力成為文物修復師，繼續守護著剪黏工藝。剪黏作品每件都手工製作、獨一無二無法複製，葉明吉對傳統工藝信心滿滿，他說「不能被複製的事物最珍貴，無法被複製的產業也不會沒落。」

家族從事台灣傳統廟宇裝飾剪黏工藝已逾百年的第三代葉明吉與第四代擔任文物修復師的女兒葉昭旻。記者沈昱嘉／攝影

《用九柑仔店》創作者、作品散發台灣舊時光美好人情味的漫畫家阮光民，他談到，「創作也是種傳承，透過圖像可以把記憶的畫面保存下來，現在畫的傳統理髮廳等台灣街頭畫面，有一天都可能會消失，畫出來後，讓沒有接觸過那個時代時光的年輕人，都有機會認識那個年代。」

「是誰切洋蔥」全台巡迴展演時間

即日起至9月22日｜桃園大有店一館7樓

即日起至9月21日｜高雄三多店12樓

即日起至10月3日｜台北信義新天地A9 9樓