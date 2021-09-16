康柏拜區「犬山記」將上檔 積家表成風格伴手走紅毯
雖然疫情期間電影上檔多數延期，但近期「小黃瓜」班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）卻有好消息。由他主演的新片《犬山記》（The Power of the Dog），已於日前殺青、並在日前9月2日，於威尼斯國際電影節期間完成首映。
《犬山記》是由Thomas savage在1967年出版的原著小說改編而成，並由曾執導《鋼琴師與他的情人》（The Piano）的名導演珍康萍（Dame Elizabeth Jane Campion）重出江湖、擔任導演一職。
為宣傳本片，Benedict Cumberbatch在威尼斯影展期間，換上多套西裝出席，時而是淺藍色的休閒風格搭配白T恤，或以相對正式的黑西裝外套搭配白襯衫、黑領帶。而身為積家（Jaeger-LeCoultre）的品牌代言人，他也戴上多款包含Reverso、Polaris Memovox表款，前者具備翻轉式表殼，可在雙面顯示不同時間，後者則具備潛水與鬧鈴功能，一如Benedict Cumberbatch在不同角色間的切換，演出精湛、動靜皆宜。
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