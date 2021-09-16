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康柏拜區「犬山記」將上檔 積家表成風格伴手走紅毯

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Benedict Cumberbatch在威尼斯影展期間，換上多套西裝並搭配積家腕表出席，一展紳士風範。圖 / 積家提供（合成照）
Benedict Cumberbatch在威尼斯影展期間，換上多套西裝並搭配積家腕表出席，一展紳士風範。圖 / 積家提供（合成照）

雖然疫情期間電影上檔多數延期，但近期「小黃瓜」班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）卻有好消息。由他主演的新片《犬山記》（The Power of the Dog），已於日前殺青、並在日前9月2日，於威尼斯國際電影節期間完成首映。

《犬山記》是由Thomas savage在1967年出版的原著小說改編而成，並由曾執導《鋼琴師與他的情人》（The Piano）的名導演珍康萍（Dame Elizabeth Jane Campion）重出江湖、擔任導演一職。

為宣傳本片，Benedict Cumberbatch在威尼斯影展期間，換上多套西裝出席，時而是淺藍色的休閒風格搭配白T恤，或以相對正式的黑西裝外套搭配白襯衫、黑領帶。而身為積家（Jaeger-LeCoultre）的品牌代言人，他也戴上多款包含Reverso、Polaris Memovox表款，前者具備翻轉式表殼，可在雙面顯示不同時間，後者則具備潛水與鬧鈴功能，一如Benedict Cumberbatch在不同角色間的切換，演出精湛、動靜皆宜。

問世於1931年、可翻轉結構的積家Reverso腕表，今年適逢系列90周年。圖 / 積家提供
問世於1931年、可翻轉結構的積家Reverso腕表，今年適逢系列90周年。圖 / 積家提供
班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的新片《犬山記》（The Power of the Dog），已於日前在威尼斯國際電影節期間完成首映。圖 / 積家提供
班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的新片《犬山記》（The Power of the Dog），已於日前在威尼斯國際電影節期間完成首映。圖 / 積家提供
深藍色面盤、具備潛水與鬧鈴功能的Polaris Memovox腕表，正與Benedict Cumberbatch的淺藍色西裝，在色彩上巧妙共鳴。圖 / 積家提供（合成照）
深藍色面盤、具備潛水與鬧鈴功能的Polaris Memovox腕表，正與Benedict Cumberbatch的淺藍色西裝，在色彩上巧妙共鳴。圖 / 積家提供（合成照）

威尼斯 西裝 電影

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