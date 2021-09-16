快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5倍變10倍！新天地好康券加倍送 788元和牛鍋物吃到飽

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「新天地好康券」優惠力度大。圖／新天地餐飲集團提供
「新天地好康券」優惠力度大。圖／新天地餐飲集團提供

振興五倍券即將上路，有76年歷史的台式海鮮料理專家─新天地，加碼推出「新天地好康券」優惠方案，只要持振興5倍券3,000元即可換購新天地好康券5,000元，或是振興券5,000元可換購新天地好康券10,000元，享受美食預算加倍且更省荷包。業者表示，限量一千本，旗下4間餐廳今年下半年可望提升2至3成業績。

以台式海鮮起家的「新天地創始店」，從台中梧棲小鎮4張桌子開始，深耕中部餐飲76年，除打造全台最大婚宴品牌，也延伸出多元餐飲型態，像是Buffet「樂食百匯」崇德旗艦店，提供百道中西式美食與生猛海鮮。此外，為了滿足肉肉控，近期也推出788元起「和牛鴛鴦鍋」吃到飽，不僅可大口涮肉，還能同時享用百匯餐檯的精彩組合。

另一間位於台中旱溪東區的新台菜港式飲茶「瀚熙軒」，則以傳統粵菜港點結合台式海鮮，其中老闆創意私房菜「明爐北京烤鴨炒麵線」、「蠔汁虎掌烏長參」、「青醬三色蛋中捲」，以及「蟹黃蘆筍海鮮羹」，都是老饕必嘗菜色。

新天地餐飲集團推出五倍券優惠方案，可以5,000元享10,000元優惠好康。圖／新天地餐飲集團提供
新天地餐飲集團推出五倍券優惠方案，可以5,000元享10,000元優惠好康。圖／新天地餐飲集團提供
新天地樂食百匯788元起，和牛鴛鴦鍋與百匯餐檯吃到飽。圖／新天地餐飲集團提供
新天地樂食百匯788元起，和牛鴛鴦鍋與百匯餐檯吃到飽。圖／新天地餐飲集團提供

海鮮

延伸閱讀

HAPPY GO Pay搶先振興！集結遠東全通路 點數狂飆逾17倍

台北市CP值最高的丼飯店！豪華「金箔生魚片丼」好邪惡，海鮮用料超霸氣

千葉火鍋「30隻蝦＋600克肉品」免500吃超飽！4款大胃王級鍋物188元起

王品「4大鍋物」外帶85折限時8天！9種套餐可選　青花驕、聚都適用

相關新聞

海灘嬉遊風 西班牙辦公室

瑞典公司Effective Communication以明確的主題委託西班牙設計工作室EL EQUIPO CREATIVO為該公司分駐在巴塞隆納的年輕團隊打造一個有趣且新鮮的嶄新空間...

5倍變10倍！新天地好康券加倍送 788元和牛鍋物吃到飽

振興五倍券即將上路，有76年歷史的台式海鮮料理專家─新天地，加碼推出「新天地好康券」優惠方案，只要持振興5倍券3,000...

全家便利商店「微現做」熟食區！限店販售每日現烤點心

超商熟食區因快速免等待、陣陣飄香，是吸客進店的帶路雞。全家便利商店去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店...

HAPPY GO Pay搶先振興！集結遠東全通路 點數狂飆逾17倍

政府振興五倍券上路在即，各通路紛紛推出搶先振興、加碼優惠方案吸客。HAPPY GO集結集團資源率先加碼，通路包含百貨、量...

業界最狂「買6千送6千」再延長！台北晶華加碼烤鴨三吃

「買房送餐」大流行，台北晶華酒店創業界之先、9月初強打「買6000送6000餐飲全額回饋」住房專案，好評不斷，決定將優惠...

寶格麗出手便知有沒有！今年4款新表入圍鐘表奧斯卡

有鐘錶界奧斯卡之稱的「日內瓦高級鐘表大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE，簡稱GPH...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。