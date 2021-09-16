5倍變10倍！新天地好康券加倍送 788元和牛鍋物吃到飽

振興五倍券即將上路，有76年歷史的台式海鮮料理專家─新天地，加碼推出「新天地好康券」優惠方案，只要持振興5倍券3,000元即可換購新天地好康券5,000元，或是振興券5,000元可換購新天地好康券10,000元，享受美食預算加倍且更省荷包。業者表示，限量一千本，旗下4間餐廳今年下半年可望提升2至3成業績。

以台式海鮮起家的「新天地創始店」，從台中梧棲小鎮4張桌子開始，深耕中部餐飲76年，除打造全台最大婚宴品牌，也延伸出多元餐飲型態，像是Buffet「樂食百匯」崇德旗艦店，提供百道中西式美食與生猛海鮮。此外，為了滿足肉肉控，近期也推出788元起「和牛鴛鴦鍋」吃到飽，不僅可大口涮肉，還能同時享用百匯餐檯的精彩組合。