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HUBLOT將月相變潮了！繽紛4色彩寶酒桶型腕表迎中秋
中秋節即將到來，最應景的當然是直接將陰晴圓缺據為己有的月相表。擅長將繽紛色彩融入腕表設計的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），一口氣推出藍色、紫色、橙色與粉紅色共4款潮流色調的Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表，從石英結晶面盤、噴砂月相顯示盤、指針、時標到寶石鑲嵌表圈，全部搭配同一色調，備有品牌獨門皇金與鈦金屬兩種材質，以大膽活潑的色彩創造明艷動人的夢幻霓彩時計，將明月之美收納其中。
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表，經典酒桶型表殼為42毫米的緞面處理的鈦金屬或皇金，通透的彩色藍寶石水晶鏡面可清楚欣賞到機芯的精緻的設計結構，表圈分別鑲嵌48顆藍色、橙色、粉紅鋼玉及紫水晶，配以同色系鱷魚皮縫內襯天然橡膠表帶。6點鐘位置的大圓形視窗中，而透過半透明的噴砂盤，則若隱若現地揭露出兩個交替輪轉的月亮，與整體色調互相呼應。兩組月相周而復始、每兩個月一次進行周期循環。9點鐘位置設有小秒盤，在12點鐘與3點鐘位置之間則有雙位數字顯示大型日期視窗，面盤的配置也巧妙讓人自然聚焦於6點的月相。為彰顯整體的多層次與幾何結構，宇舶更透過精湛的切割技法，創造整只腕表晶盈剔透的均勻光澤，把傳統的月相功能變潮了。
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