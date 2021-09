HUBLOT將月相變潮了！繽紛4色彩寶酒桶型腕表迎中秋

中秋節即將到來,最應景的當然是直接將陰晴圓缺據為己有的月相表。擅長將繽紛色彩融入腕表設計的瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT),一口氣推出藍色、紫色、橙色與粉紅色共4款潮流色調的Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表,從石英結晶面盤、噴砂月相顯示盤、指針、時標到寶石鑲嵌表圈,全部搭配同一色調,備有品牌獨門皇金與鈦金屬兩種材質,以大膽活潑的色彩創造明艷動人的夢幻霓彩時計,將明月之美收納其中。

Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表,經典酒桶型表殼為42毫米的緞面處理的鈦金屬或皇金,通透的彩色藍寶石水晶鏡面可清楚欣賞到機芯的精緻的設計結構,表圈分別鑲嵌48顆藍色、橙色、粉紅鋼玉及紫水晶,配以同色系鱷魚皮縫內襯天然橡膠表帶。6點鐘位置的大圓形視窗中,而透過半透明的噴砂盤,則若隱若現地揭露出兩個交替輪轉的月亮,與整體色調互相呼應。兩組月相周而復始、每兩個月一次進行周期循環。9點鐘位置設有小秒盤,在12點鐘與3點鐘位置之間則有雙位數字顯示大型日期視窗,面盤的配置也巧妙讓人自然聚焦於6點的月相。為彰顯整體的多層次與幾何結構,宇舶更透過精湛的切割技法,創造整只腕表晶盈剔透的均勻光澤,把傳統的月相功能變潮了。 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金款,各131萬8,000元。圖/宇舶表提供 圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款,131萬8,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬橘色款,69萬7,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款,131萬8,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬紫色款,69萬7,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬粉色款,69萬7,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬款,各69萬7,000元。圖/宇舶表提供