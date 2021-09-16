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HUBLOT將月相變潮了！繽紛4色彩寶酒桶型腕表迎中秋

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金款，各131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金款，各131萬8,000元。圖／宇舶表提供

中秋節即將到來，最應景的當然是直接將陰晴圓缺據為己有的月相表。擅長將繽紛色彩融入腕表設計的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），一口氣推出藍色、紫色、橙色與粉紅色共4款潮流色調的Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表，從石英結晶面盤、噴砂月相顯示盤、指針、時標到寶石鑲嵌表圈，全部搭配同一色調，備有品牌獨門皇金與鈦金屬兩種材質，以大膽活潑的色彩創造明艷動人的夢幻霓彩時計，將明月之美收納其中。

Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表，經典酒桶型表殼為42毫米的緞面處理的鈦金屬或皇金，通透的彩色藍寶石水晶鏡面可清楚欣賞到機芯的精緻的設計結構，表圈分別鑲嵌48顆藍色、橙色、粉紅鋼玉及紫水晶，配以同色系鱷魚皮縫內襯天然橡膠表帶。6點鐘位置的大圓形視窗中，而透過半透明的噴砂盤，則若隱若現地揭露出兩個交替輪轉的月亮，與整體色調互相呼應。兩組月相周而復始、每兩個月一次進行周期循環。9點鐘位置設有小秒盤，在12點鐘與3點鐘位置之間則有雙位數字顯示大型日期視窗，面盤的配置也巧妙讓人自然聚焦於6點的月相。為彰顯整體的多層次與幾何結構，宇舶更透過精湛的切割技法，創造整只腕表晶盈剔透的均勻光澤，把傳統的月相功能變潮了。

Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金款，各131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金款，各131萬8,000元。圖／宇舶表提供
圖／宇舶表提供
圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款，131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款，131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬橘色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬橘色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款，131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表皇金粉色款，131萬8,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬紫色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬紫色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬粉色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬粉色款，69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬款，各69萬7,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang月相彩色寶石腕表鈦金屬款，各69萬7,000元。圖／宇舶表提供

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