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全家便利商店「微現做」熟食區！限店販售每日現烤點心

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「微現做」新型態熟食區，冠軍師傅推手「野上麵包坊聯名的微笑巧克力貝果搶攻甜點控。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區，冠軍師傅推手「野上麵包坊聯名的微笑巧克力貝果搶攻甜點控。圖／全家便利商店提供

超商熟食區因快速免等待、陣陣飄香，是吸客進店的帶路雞。全家便利商店去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長2成，購買高峰集中於下午3點至5點，為下午茶點心增添新選擇，看好民眾對現烤烘焙的需求與喜好，全家便利商店宣布下半年將斜槓下午茶專門店，以「微現做」概念的現場簡單調理、品質風味講究、方便快速外帶等3大特色，每日現烤推出近10款中西式點心限店販售，打造多樣化的新型態熟食區，門市選店以商辦、交通或醫院等人流高的商圈為主，預計今年將擴大導入至200間販售店。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，近期觀察發現現煮咖啡有超過3成民眾選擇於下午時段飲用，現煮茶飲銷售高峰更集中於下午2點過後，顯現便利商店已開拓出下午茶新藍海市場。全家便利商店斜槓下午茶專門店，除了擴大導入現烤點心販售店之外，再結合咖啡、茶飲兩大主軸，9月起將逐步於百間店推出私品茶現磨系列，全店再推出Let’s Café單品咖啡新口味「烏干達月亮山」，打造烘焙、咖啡、茶飲新成長曲線。

全家便利商店自去年開始擴大販售現烤點心，今年4月再與冠軍麵包師傅推手野上智寬所開立的「野上麵包坊」聯名合作，以販售日法經典麵包為主，曾創下開賣一個月銷售破萬顆佳績，其中又以黑糖肉桂捲、葡萄司康、原味貝果最熱銷，即日起再合作推出兩款新品，「微笑巧克力貝果」嚴選日本麵粉加入融心巧克力，搭配蔓越梅製成，外型以半圓形貝果，看似微笑曲線，售價45元；「楓糖花花」以日本麵粉及法國發酵奶油麵團折疊而成，搭配大理石楓糖及比利時珍珠糖，甜蜜可口，售價45元。

中式點心有街頭小吃常見的「蘿蔔絲酥餅」，內餡特選大蘿蔔刨絲醃製，加入以慢火炒焙的劍蝦乾，售價25元；「青蔥燒餅」使用產地直送的宜蘭三星蔥，再以淬鍊的紅蔥油調味，售價25元。另外還有「鮮肉千層餅」和「芋頭千層餅」，售價皆為30元。

全家便利商店私品茶積極開發市場區隔化商品，特別瞄準上班族、小資族，主打以平價就可以喝到一杯講究品質的茶，即日起再於限定門市推出私品茶「現磨系列」，由機器自動化切磨茶葉、現沖萃取，讓茶香不失散且風味更穩定，可享受到手沖口感，還可搭配牛奶製成奶茶，目前推出「蜜香紅烏龍」、「蜜香紅烏龍醇奶茶」、「梔子四季春」、「梔子四季春醇奶茶」等，預計10月6日起再推出期間限定果茶，使用金鑽鳳梨、愛文芒果製成。私品茶「現磨系列」即日起將擴大導入，今年預計可達百間門市。

私品茶蜜香烏龍系列採摘自南投地區的小葉種茶菁，經長時間發酵與反覆搓揉，散發獨特果香；梔子四季春嚴選南投松柏嶺茶區的特有四季春茶，加上梔子花，讓茶香與花香完美結合，滋味甘醇優雅，皆有冰熱可選擇。原茶類「蜜香紅烏龍」、「梔子四季春」售價40元，奶茶類「蜜香紅烏龍醇奶茶」、「梔子四季春醇奶茶」售價55元。

此外，全家便利商店自2017年率同業之先推出單品咖啡，於全台超過3,800間店販售，成為全台最大單品咖啡連鎖店，創下年銷千萬杯佳績，目前全台近1,700間門市可販售雙單品口味，提供更多元的咖啡選擇。即日起Let’s Café再精選推出新單品口味「烏干達月亮山」，以日曬式、中深烘焙處理，前段飲用時散發熟成愛文芒果的香甜，中段有白桃般的微微果酸味，後段口感有如阿薩姆紅茶般的澄澈餘香，整體偏酸甜風味。即日起至9月21日購買Let’s Café中杯單品美式咖啡、中杯單品拿鐵，贈送「可可鈕扣」一包，咖啡全品項第2杯7折（優惠不同時併行）。

全家便利商店Let’s Café即日起精選推出新單品口味「烏干達月亮山」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café即日起精選推出新單品口味「烏干達月亮山」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店斜槓下午茶專門店，「微現做」新型態熟食區亮相。圖／全家便利商店提供
全家便利商店斜槓下午茶專門店，「微現做」新型態熟食區亮相。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「微笑巧克力貝果」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「微笑巧克力貝果」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區，冠軍師傅推手「野上麵包坊聯名的微笑巧克力貝果搶攻甜點控。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店斜槓下午茶專門店，除了擴大導入現烤點心販售店之外，再結合私品茶「現磨系列」、單品咖啡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店斜槓下午茶專門店，除了擴大導入現烤點心販售店之外，再結合私品茶「現磨系列」、單品咖啡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「楓糖花花」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「楓糖花花」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店斜槓下午茶專門店，「微現做」新型態熟食區亮相。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店私品茶「現磨系列」限店登場，茶葉現沖萃取享受清甜茶香。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「沖繩黑糖肉桂捲」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「沖繩黑糖肉桂捲」，售價45元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café即日起精選推出新單品口味「烏干達月亮山」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café即日起精選推出新單品口味「烏干達月亮山」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區每日現烤出爐中式烤餅、西式甜點等近10款點心。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「青蔥燒餅」，售價25元，限店販售。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「微現做」新型態熟食區每日現烤出爐中式烤餅、西式甜點等近10款點心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區每日現烤出爐中式烤餅、西式甜點等近10款點心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「蘿蔔絲酥餅」，售價25元，限店販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「微現做」新型態熟食區推出「蘿蔔絲酥餅」，售價25元，限店販售。圖／全家便利商店提供

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