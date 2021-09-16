全台限40席！格蘭利威攜手亞伯樂 首創品藏單桶品酩會

格蘭利威（The Glenlivet）與亞伯樂（Aberlour）將於10月6日攜手舉辦「品藏單桶品酩會」，將2020年品藏單桶拍賣會上的6桶珍稀絕世單桶，重磅獻給台灣威士忌行家，全台僅40席限量席次。

「品藏單桶品酩會」上，威士忌老饕將有機會逐一品味2020年拍賣會拍出的4桶格蘭利威單桶原酒，及亞伯樂小批手作的2款珍稀單桶原酒。

單桶向來有「一桶一世界」之稱，每一桶都有鮮明而截然不同的獨特風味，無法復刻、獨一無二，最能品嘗未經修飾的原始風貌與酒液本身的深沉變化與細膩層次，其中更不乏極為珍稀的高年份單桶，深受威士忌行家喜愛。

去年甫落幕的「2020品藏單桶拍賣會」，桶藏總年份逾一個半世紀，再創拍賣總金額1,800萬元的輝煌紀錄，更成為頂級藏家的注目焦點。

格蘭利威與亞伯樂透過「品藏單桶品酩會」釋出限量席次，獨獻給真正懂得品鑑威士忌的伯樂。來自最具代表性的斯佩賽產區的「Single Cask Edition單桶系列原酒」，不僅是獨獻台灣的珍稀單桶原酒，更是格蘭利威與亞伯樂首席釀酒師以最高標準挑選的極致珍釀，象徵這兩大威士忌品牌追求卓越品質的執著與驕傲，成為萬千頂級威士忌藏家矚目的焦點。

格蘭利威單桶系列，是首席釀酒師精挑細選出最具代表性、風味臻至巔峰的作品，只有被首席調酒師評定風味表現無可挑剔，無須任何多餘手續加以雕琢，便臻至完美的原酒才得以入選；在一個藏酒數以萬桶的酒窖中符合此標準的，通常只有寥寥數桶，是名符其實的「萬中選一」。尤其是數量極其稀少的高年份單桶原酒，更是可遇不可求的夢幻逸品。

亞伯樂酒廠的創辦人JamesFlaming 在1879年創立了位於斯佩賽地區中心的亞伯樂酒廠，其最具代表性的雙桶熟成工藝，造就亞伯樂最令人津津樂道的醇厚風味。十年來獲得威士忌界殊榮的60座獎牌與金牌，是行家品酩的首選。亞伯樂「Single Cask Edition」單桶系列是酒廠巔峰之作，完全呼應其數量極其稀罕、風味獨特，頂級珍稀的個性。

「品藏單桶品酩會」限量席次報名連結：https://reurl.cc/jg7x6n ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康