HAPPY GO Pay搶先振興！集結遠東全通路 點數狂飆逾17倍

政府振興五倍券上路在即，各通路紛紛推出搶先振興、加碼優惠方案吸客。HAPPY GO集結集團資源率先加碼，通路包含百貨、量販超市、電信、網購、飯店等食衣住行產業，且無須數位綁定振興五倍券，以HAPPY GO Pay直接消費即可搶先獲得高倍點數回饋，面對即將接力登場的百貨周年慶，卡友還可將點數折抵現金，搭配各家銀行推出的振興五倍券方案使用，單次消費賺取雙重回饋，優惠加倍放大更有感。

即日起至10月31日祭出HAPPY GO Pay「搶先振興」方案，凡於遠東集團各通路使用HAPPY GO Pay綁定10家銀行指定信用卡消費，單筆消費滿500元即贈100點，不同通路皆可消費累點，每卡最高可獲得500點，消費累計金額滿5,000元再贈300點。

9月底前另有HAPPY GO Pay「單筆五倍贈」活動，活動期間內於指定百貨和遠傳friDay購物消費滿額最高回饋250點；指定量販、飯店及遠傳電信直營門市消費滿額最高回饋80點。此外，指定通路再享週年慶首4日加碼點數10倍贈，以及消費分期加碼贈點等優惠，快速累點趁現在。即日起至9月21日前還可搭配北部限定的「台北好好生活節」商圈活動，指定通路完成打卡即可獲得1點，另享指定通路累計消費達8,000元抽1,000點或1,000元百貨禮券的滿額專屬禮，號召卡友一同振興國內消費。