業界最狂「買6千送6千」再延長！台北晶華加碼烤鴨三吃

「買房送餐」大流行，台北晶華酒店創業界之先、9月初強打「買6000送6000餐飲全額回饋」住房專案，好評不斷，決定將優惠延長至10月11日，並加碼連續4年榮獲米其林餐盤推薦的晶華軒超人氣菜色「招牌片皮鴨三吃」，加入至6000元餐飲回饋金的選項中。

此外，各式美饌可選擇由美食管家親送至房內享用、或於退房後帶回家中享用，加入晶華會APP可享房型升等禮遇，加購高鐵車票另有8折優惠。

「買6000送6000餐飲全額回饋」進化版，新增的晶華軒「招牌片皮鴨三吃」，是由擁有超過30年粵菜經驗的中餐廚藝總監鄔海明監製，嚴選來自於宜蘭、體型大小適中的北鴨，主廚採廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤，皮潤肉甜。「一鴨三吃」包含片皮鴨、鴨腿佐冰梅醬。

晶華酒店除遵守中央及市府所制定的防疫規範外，也參考美國衛生福利部疾病管制署(CDC)針對重新開放的公共設施所提出的各項安全衛生建議，並與台灣半導體照明大廠—華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式─BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

除強化公共區域的空氣品質之外，客房也全面降載、管控入住房間數，開放內用的餐廳也設置隔板、採梅花座並拉寬桌距，酒店內各項設施如健身房、Sky Studio及頂樓露天泳池也已開放房客登記使用，有世界SPA大獎加持的沐蘭SPA以及地下一二樓的麗晶精品，提供房客不須離開飯店也能擁有度假樂趣。