寶格麗出手便知有沒有！今年4款新表入圍鐘表奧斯卡

有鐘錶界奧斯卡之稱的「日內瓦高級鐘表大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE，簡稱GPHG）」，每年都會於11月舉辦，是由全球國際鐘表專家組成的評審團，針對今年各大鐘表品牌推出的新品，根據不同類別與品項，給予其製表工藝的最高肯定。根據GPHG於上週末發表的入圍名單可見，精品龍頭品牌之一的寶格麗（BVLGARI）於2021年呈獻了4只不同系列表款，全數分別入圍本年度GPHG不同類別的決選名單，頒獎典禮將在11月4日於瑞士日內瓦舉行。

第七度打破超薄世界紀錄的Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，入圍了今年的「日曆與天文創新表」（Calendar and Astronomy），是寶格麗自2014年以來，Octo Finissimo系列在超薄領域的最新力作，自動上鍊機芯至2100年2月前無需調校。而兩款摩登奢華的Octo Roma Worldtimer世界時區腕表中，洗鍊配色的黑色噴砂DLC類鑽碳款，則將角逐今年的最佳複雜男表（Men’s Complication）。