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寶格麗出手便知有沒有！今年4款新表入圍鐘表奧斯卡
有鐘錶界奧斯卡之稱的「日內瓦高級鐘表大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE，簡稱GPHG）」，每年都會於11月舉辦，是由全球國際鐘表專家組成的評審團，針對今年各大鐘表品牌推出的新品，根據不同類別與品項，給予其製表工藝的最高肯定。根據GPHG於上週末發表的入圍名單可見，精品龍頭品牌之一的寶格麗（BVLGARI）於2021年呈獻了4只不同系列表款，全數分別入圍本年度GPHG不同類別的決選名單，頒獎典禮將在11月4日於瑞士日內瓦舉行。
第七度打破超薄世界紀錄的Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，入圍了今年的「日曆與天文創新表」（Calendar and Astronomy），是寶格麗自2014年以來，Octo Finissimo系列在超薄領域的最新力作，自動上鍊機芯至2100年2月前無需調校。而兩款摩登奢華的Octo Roma Worldtimer世界時區腕表中，洗鍊配色的黑色噴砂DLC類鑽碳款，則將角逐今年的最佳複雜男表（Men’s Complication）。
珠寶工藝也相當精湛的寶格麗，絕無僅有的Serpenti Barocko頂級珠寶腕表，可以說是強勢問鼎最佳珠寶腕表（Jewellery），精緻無比的鏤空細節與大膽又鮮活的寶石配色，為獨一無二的孤品。而最後，以天然孔雀羽毛妝點鑲嵌表盤的Divas’ Dream Peacock Dischi腕表入圍工藝腕表（Artistic Crafts）項目，是薈萃羽飾工藝、珠寶工藝、以及傳統製表工藝的精彩結晶。
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