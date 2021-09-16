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台北喜來登「十二廚」回歸！持ITF旅展券加碼20%回饋
台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳今起回歸重迎賓客，全區餐檯架設透明隔板，餐點皆以「單人份料理」呈現，以達同桌不共食的防疫準則。此外，也額外增派廚師與外場人員協助點取餐，提供「無夾服務」減少取餐接觸。
為歡迎饕客回歸，十二廚餐檯菜色也豪華升級。包括全新獻上現切果燻安格斯黑牛、加拿大雪蟹腳、海膽醬焗烤龍蝦、假日限定鮮蒸沙公沙母等頂級海陸料理，以及米其林推薦的辰園烤鴨與干貝一品雞湯等獨家美味。菜色將依季節變動調整。
為吸客回流，9月30日前持2020年ITF旅展餐券用餐，飯店加碼回饋券面金額百分之二十之餐飲抵用金。此外，曾創下單日餐盒銷售超過兩千盒盛況的「大販店」，今起也將改至The Deli外賣店持續提供服務。
十二廚自助餐廳營業資訊
營業時間：午餐中午11點半至下午2點半，晚餐晚上6點至9點
自助餐價：
午餐：周一至五成人每位1,490元+10%，周六至日成人每位1,690元+10%
晚餐：周一至四成人每位1,490元+10%，周五至日成人每位1,690元+10%
餐廳地址：台北市忠孝東路一段12號1樓
訂位專線：02-2321-1818
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