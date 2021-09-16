賀！WAT「台北赤峰店」開幕 全台門市限時買5送1

屢獲國際大獎殊榮的WAT瓶裝雞尾酒，再闢大台北新據點，特別前進西區，第三間門市「赤峰店」在中山商圈開幕。搭配開幕優惠，9月30日前全台門市雞尾酒買5送1；微風廣場、SOGO新竹店與台南新光三越西門店WAT快閃櫃，優惠同步實施。

即日起至9月30日以前，前往赤峰店加入會員，購買兩瓶（含）以上瓶裝雞尾酒，可現折50元。開幕週末優惠再加碼，於9月18、19日兩天，在赤峰店任一筆消費，即贈Shot一瓶，一人限領一次，一天限量30瓶，送完為止。

WAT赤峰店位於捷運中山站和雙連站間，鄰近市集與街頭藝術聚集的中山線形公園廣場，往地下街走可直達中山藝文廊道，串聯起雞尾酒與藝術文化的各種樣貌。目前疫情不明朗，WAT依然決定將新形態飲酒文化，帶入赤峰舊街區，替文創熱點增添一新選擇，隨時準備好迎接疫後新生活。

有別於WAT SUPER信義店、勤美店的未來感與文青感，WAT赤峰店面從店門到內裝皆以紅色為主打色，並保留舊時的打鐵文化，網美牆以不鏽鋼亂紋板在板手、螺絲起子、鐵釘等鏤空設計中，融入雞尾酒杯、酒瓶、品牌LOGO，粗曠的線條中藏著細節，既衝突又不失時尚。

紅色霓虹燈管裝飾除了呼應「赤」峰街名，也巧妙還原打鐵火爐透出的黯黯紅光，消費者邊品嘗雞尾酒，彷彿還可以聞到當年打鐵街的氣味。打鐵是一門藝術，好的器具必經千錘百鍊，WAT同樣經歷多道繁複工序，才能將最完美的雞尾酒呈現給消費者。

此外，赤峰店獨家口味「打鐵有保B雞尾酒」，模擬藍領階層常飲用的藥酒，再加入火龍果，具有強烈在地特色；翻轉經典港式甜點的「楊枝甘露雞尾酒」，也同步上架。

WAT赤峰店獨家上架全新口味「打鐵有保B雞尾酒」，以赤峰街的舊稱「打鐵街」為發想，將香蕉和當歸重組出工人熟悉的藥酒風味，火龍果的艷紅酒色則呼應著街名，而檜木增添了尾韻香氣層次；適中酸甜與細緻口感，於舌尖湧現奔放滋味，是款極具挑戰的風格雞尾酒。加上赤峰店獨家兩入盒的打鐵工具與五金零件等設計，搭上同款雞尾酒，懷舊又俏皮。

全台門市同步推出翻轉經典港式甜點的「楊枝甘露雞尾酒」，將新鮮芒果及葡萄柚結合蘭姆酒的純淨，添加優格與椰子點綴風味，入口甜香軟媚，尾韻卻又清酸爽脆。

◎WAT赤峰店

地址：台北市大同區赤峰街49巷25號1樓