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香奈兒全新山茶花珠寶 短頸鍊附小吊牌 耳環細節超可愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Bouton de Camélia長項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，19萬5,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia長項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，19萬5,000元。圖／香奈兒提供

山茶花，是香奈兒品牌最具代表性的花卉。而這款香奈兒女士最鍾愛的經典白色花朵，經常被演繹於香奈兒作品中，透過服裝、配件、珠寶、腕表等不同的創作，展現品牌精神，成為品牌最迷人的符碼之一。2021年，香奈兒秉持摩登優雅精神，再度推出橫跨Bouton de Camélia及Impression de Camélia兩個子系列共8件珠寶新作，時髦雋永的設計，結合充滿創意運用滑扣機關及柔軟服貼的金質軟練，於優雅美學及穿戴舒適之間取得完美平衡。

兩款全新的Impression de Camélia高級珠寶系列作品均由華美的18K黃金打造，柔軟服貼的金質軟鍊展現迷人的視覺效果和配戴上的舒適感。耳環和戒指的鑽石，以立面鑲嵌及包鑲雙重工藝細緻點綴於上，柔軟靈動的鍊節讓耳環可隨配戴者姿態自由律動，而戒指的金質軟鍊以精巧方式串聯，配戴起來服貼舒適。

6款全新的Bouton de Camélia高級珠寶，包括兩款設計與材質迥異的耳針耳環，設計時髦的頸鍊及手鍊，兩款項鍊。以18K黃金鑲鑽的經典Bouton de Camélia單花耳環體現山茶花最具代表性的姿態，另一款全新的18K白金款耳環則是在大山茶花周圍點綴4朵小山茶花，耳環背後可見鑲嵌底座也是山茶花形狀，展現品牌內外皆美的美學精神。

而時髦度極高的短頸鍊與同款式的18K白金手鍊，以靈活柔軟的鍊結組成，點綴小山茶花，營造宛若花叢氛圍，襯托中央大山茶花，精緻的滑扣機關設計方便穿戴珠寶及調節尺寸，尾端飾以CHANEL吊牌及小山茶花吊墜，細節年輕可愛。18K白金款的Bouton de Camélia Y字造型項鍊，以細緻精巧的金工創造優美輪廓，使鑽石與小山茶花自然流瀉於山茶花旁，展現不對稱之美，項鍊尾端以鏤空框架及小山茶花圖騰，襯托璀璨耀眼的梨形切割鑽石。

Bouton de Camélia手鍊，18K白金鑲嵌鑽石，70萬1,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia手鍊，18K白金鑲嵌鑽石，70萬1,000元。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，售價未定。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，售價未定。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，113萬4,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，113萬4,000元。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，售價未定。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，售價未定。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia戒指與耳環。圖／香奈兒提供
Impression de Camélia戒指與耳環。圖／香奈兒提供
香奈兒2021年全新高級珠寶作品「Bouton de Camélia」及「Impression de Camélia」。圖／香奈兒提供
香奈兒2021年全新高級珠寶作品「Bouton de Camélia」及「Impression de Camélia」。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊及手鍊。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊及手鍊。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，87萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，87萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，113萬4,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，113萬4,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia頸鍊，18K白金鑲嵌鑽石，118萬5,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環 ，18K黃金鑲嵌鑽石，33萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環 ，18K黃金鑲嵌鑽石，33萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環 ，18K黃金鑲嵌鑽石，33萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環 ，18K黃金鑲嵌鑽石，33萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，87萬3,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，18K白金鑲嵌鑽石，87萬3,000元。圖／香奈兒提供

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