香奈兒全新山茶花珠寶 短頸鍊附小吊牌 耳環細節超可愛

山茶花，是香奈兒品牌最具代表性的花卉。而這款香奈兒女士最鍾愛的經典白色花朵，經常被演繹於香奈兒作品中，透過服裝、配件、珠寶、腕表等不同的創作，展現品牌精神，成為品牌最迷人的符碼之一。2021年，香奈兒秉持摩登優雅精神，再度推出橫跨Bouton de Camélia及Impression de Camélia兩個子系列共8件珠寶新作，時髦雋永的設計，結合充滿創意運用滑扣機關及柔軟服貼的金質軟練，於優雅美學及穿戴舒適之間取得完美平衡。

兩款全新的Impression de Camélia高級珠寶系列作品均由華美的18K黃金打造，柔軟服貼的金質軟鍊展現迷人的視覺效果和配戴上的舒適感。耳環和戒指的鑽石，以立面鑲嵌及包鑲雙重工藝細緻點綴於上，柔軟靈動的鍊節讓耳環可隨配戴者姿態自由律動，而戒指的金質軟鍊以精巧方式串聯，配戴起來服貼舒適。

6款全新的Bouton de Camélia高級珠寶，包括兩款設計與材質迥異的耳針耳環，設計時髦的頸鍊及手鍊，兩款項鍊。以18K黃金鑲鑽的經典Bouton de Camélia單花耳環體現山茶花最具代表性的姿態，另一款全新的18K白金款耳環則是在大山茶花周圍點綴4朵小山茶花，耳環背後可見鑲嵌底座也是山茶花形狀，展現品牌內外皆美的美學精神。