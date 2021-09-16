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戴口罩搞鬼！六福村萬聖活動再臨 墓碑鎮18日正式鬼門開

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村萬聖活動墓碑鎮18日正式開園，今年中秋連假首推戴限定口罩就享門票優惠。圖／六福村提供
六福村萬聖活動墓碑鎮18日正式開園，今年中秋連假首推戴限定口罩就享門票優惠。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園萬聖節活動已邁入第5年，將在9月18日正式開放墓碑鎮，今年雖受疫情影響，但也是首次推出萬聖活動戴口罩就享門票優惠活動，中秋連假期間只要戴六福村推出的萬聖口罩或純黑口罩，全票就打對折只要499元，希望吸引遊客上門感受被鬼嚇的快感。

六福村表示，每年的萬聖節都會有畫上嚇人臉妝的表演者在樂園裡遊走，可以讓遊客體驗最具異國風萬聖節，今年已經是連續第5年舉辦，每年萬聖節墓碑鎮活動都非常叫座，尤其吸引熱愛神祕詭譎氣氛、享受鬼怪打扮、或是被嚇有莫名快感的遊客。

今年也重金力邀國際光雕藝術團隊，首度在天際拉上布幕，打造鬼影幢幢的夜間「特效魅影」，9月18日起到11月14日活動期間，每周末營業時間延長至晚上10點，入夜後鬼魅遊行搭配國際級燈光聲效，體驗屍樂園正式展開。

六福村行銷經理黃淑芳表示，墓碑鎮活動剛好搭上中秋連假登場，9月18日到21日連假期間限定，只要戴六福村萬聖節限定口罩（可於服務中心旁哈比屋商店購買）或純黑色口罩，並於現場購票，即享499元優惠。

惡靈餐廳今年也已經開放預約，周末營業限定，萬聖節檔期每周六、日各開放中午及晚餐場次，因防疫規定人數控管，必須事先電話預約；園方就說惡靈餐廳去年幾乎場場滿座，可以讓遊客在神秘燈光氣氛下邊享用膽顫魂飛牛排特餐，邊欣賞媲美百老匯等級驚悚的開放式舞台劇。

萬聖節 口罩 連假

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