威士忌陪你過中秋 格蘭父子居家過節提案來了
中秋節月亮圓滿又名「團圓節」，是一年當中極具闔家團圓意象的節日。今年隨著防疫新生活的推進，格蘭父子特別發起以「家」為單位，量身打造一系列浪漫過節提案，搭配4款暖心威士忌推薦，成為今年浪漫中秋的最佳催化劑。
浪漫過節提案1：浪漫選片佐「格蘭菲迪12年天使雪莉」
故事情節往往能給人帶來不同的反應與感受，你有多久沒有與家人擠在同一張沙發看劇了？連假在家首推浪漫指數滿分片單「當男人戀愛時」、「良醫墨非」、「請回答1988」，搭配「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深邃甜美的口感以及緋紅的迷人酒色總能帶給人一種暖心及治癒感，為每個驚心動魄的瞬間或是淚點直擊的高潮增添一抹悸動，柔美的酒液伴隨與親近家人間併肩的陪伴，為中秋佳節注入滿滿的浪漫。
浪漫過節提案2：「三隻猴子」獨創柚香DIY威士忌調飲
連假在家想來喝點不一樣嗎？中秋月的季節限定水果「文旦」酸甜交雜，讓人不禁一口接著一口、欲罷不能，不僅如此，多汁的果肉還能作為威士忌調酒的秘密武器，並選用風格多變的「三隻猴子三重麥芽威士忌」作為Highball指定基底，將果肉挑出後擠壓成原汁，再依1:3比例將三隻猴子和蘇打水倒入混合，還可依照個人偏好加入可樂、薑汁汽水或氣泡水。親手為家人特製一杯中秋限定調酒為過節助興，讓中秋連假天天瀰漫浪漫柚香，跟著三隻猴子一起來場Highball大冒險！
浪漫過節提案3：餐桌BBQ百搭「百富12年雙桶」
中秋與燒烤已成為所有人跟風的流行組合，誰說烤肉都是灰頭土臉，今年中秋帶你從炭烤變電熱烤，準備一瓶口感圓潤百搭的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，為餐桌上炙熱的香氣融入一絲馥郁酒香，最是適合與家人開啟一場浪漫真心話。一口燒烤搭一口富有層次深度的百富12年雙桶不僅交融順口，更是家人暢聊談心之時一份優雅的調劑，最有儀式感的大人味BBQ大餐就從這一年開始。
浪漫過節提案4：「格蘭8年」為家庭桌遊大戰加溫
連假在家當然要放開玩，無論是鬥智算計的以色列麻將「拉密」或是運籌為握的「地產大亨」，桌上型遊戲的家庭大戰就要來杯歡聚首選「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，同級唯一年份雪莉桶越玩越帶勁，再搭配蛋黃內餡月餅，口口甜蜜碰撞激發桌遊局勢的戰火加溫。格蘭8年帶領點燃中秋連假最高潮，為充滿競技性的氣氛加上滿分戰力。
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