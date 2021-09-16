快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威士忌陪你過中秋 格蘭父子居家過節提案來了

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
浪漫選片佐「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
浪漫選片佐「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋節月亮圓滿又名「團圓節」，是一年當中極具闔家團圓意象的節日。今年隨著防疫新生活的推進，格蘭父子特別發起以「家」為單位，量身打造一系列浪漫過節提案，搭配4款暖心威士忌推薦，成為今年浪漫中秋的最佳催化劑。

浪漫過節提案1：浪漫選片佐「格蘭菲迪12年天使雪莉」

故事情節往往能給人帶來不同的反應與感受，你有多久沒有與家人擠在同一張沙發看劇了？連假在家首推浪漫指數滿分片單「當男人戀愛時」、「良醫墨非」、「請回答1988」，搭配「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深邃甜美的口感以及緋紅的迷人酒色總能帶給人一種暖心及治癒感，為每個驚心動魄的瞬間或是淚點直擊的高潮增添一抹悸動，柔美的酒液伴隨與親近家人間併肩的陪伴，為中秋佳節注入滿滿的浪漫。

浪漫過節提案2：「三隻猴子」獨創柚香DIY威士忌調飲

連假在家想來喝點不一樣嗎？中秋月的季節限定水果「文旦」酸甜交雜，讓人不禁一口接著一口、欲罷不能，不僅如此，多汁的果肉還能作為威士忌調酒的秘密武器，並選用風格多變的「三隻猴子三重麥芽威士忌」作為Highball指定基底，將果肉挑出後擠壓成原汁，再依1:3比例將三隻猴子和蘇打水倒入混合，還可依照個人偏好加入可樂、薑汁汽水或氣泡水。親手為家人特製一杯中秋限定調酒為過節助興，讓中秋連假天天瀰漫浪漫柚香，跟著三隻猴子一起來場Highball大冒險！

浪漫過節提案3：餐桌BBQ百搭「百富12年雙桶」

中秋與燒烤已成為所有人跟風的流行組合，誰說烤肉都是灰頭土臉，今年中秋帶你從炭烤變電熱烤，準備一瓶口感圓潤百搭的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，為餐桌上炙熱的香氣融入一絲馥郁酒香，最是適合與家人開啟一場浪漫真心話。一口燒烤搭一口富有層次深度的百富12年雙桶不僅交融順口，更是家人暢聊談心之時一份優雅的調劑，最有儀式感的大人味BBQ大餐就從這一年開始。

浪漫過節提案4：「格蘭8年」為家庭桌遊大戰加溫

連假在家當然要放開玩，無論是鬥智算計的以色列麻將「拉密」或是運籌為握的「地產大亨」，桌上型遊戲的家庭大戰就要來杯歡聚首選「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，同級唯一年份雪莉桶越玩越帶勁，再搭配蛋黃內餡月餅，口口甜蜜碰撞激發桌遊局勢的戰火加溫。格蘭8年帶領點燃中秋連假最高潮，為充滿競技性的氣氛加上滿分戰力。

「三隻猴子三重麥芽威士忌」獨創柚香DIY威士忌調飲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「三隻猴子三重麥芽威士忌」獨創柚香DIY威士忌調飲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，為家庭桌遊大戰加溫。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，為家庭桌遊大戰加溫。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
餐桌BBQ百搭「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
餐桌BBQ百搭「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋節 連假 猴子

延伸閱讀

活化陶瓷產業 陶博館參與式預算提案徵件開跑

全台僅90瓶！百樂門釋出年度批次40年限量酒款

限量艾德菲調和威士忌秋節禮盒CP值超高 600元搞定

尚格秋節獻禮 大摩璀璨珍稀、吉拉不凡雪莉表真情

相關新聞

海灘嬉遊風 西班牙辦公室

瑞典公司Effective Communication以明確的主題委託西班牙設計工作室EL EQUIPO CREATIVO為該公司分駐在巴塞隆納的年輕團隊打造一個有趣且新鮮的嶄新空間...

香奈兒全新山茶花珠寶 短頸鍊附小吊牌 耳環細節超可愛

山茶花，是香奈兒品牌最具代表性的花卉。而這款香奈兒女士最鍾愛的經典白色花朵，經常被演繹於香奈兒作品中，透過服裝、配件、珠...

戴口罩搞鬼！六福村萬聖活動再臨 墓碑鎮18日正式鬼門開

六福村主題遊樂園萬聖節活動已邁入第5年，將在9月18日正式開放墓碑鎮，今年雖受疫情影響，但也是首次推出萬聖活動戴口罩就享...

威士忌陪你過中秋 格蘭父子居家過節提案來了

中秋節月亮圓滿又名「團圓節」，是一年當中極具闔家團圓意象的節日。今年隨著防疫新生活的推進，格蘭父子特別發起以「家」為單位...

7-11「LOVE+ & EARTH-」丹寧包、杯袋推會員點數加價購

時尚與永續兼俱成為時下年輕人的潮流新生活態度，先前7-ELEVEN首創使用回收素材再製的限量「LOVE+ & EARTH...

中秋開趴免開伙！樂子豬肋排分享餐 烤好外帶回家吃

今年中秋節來點新花樣吧！不烤肉、外帶肋排，不擔心在家烤得煙霧瀰漫，樂子幫你烤好「配配豬肋排分享餐（Barbecue Ri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。