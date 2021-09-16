7-11「LOVE+ & EARTH-」丹寧包、杯袋推會員點數加價購

時尚與永續兼俱成為時下年輕人的潮流新生活態度，先前7-ELEVEN首創使用回收素材再製的限量「LOVE+ & EARTH-」系列潮流丹寧包與杯袋，兼具時尚潮味與環保概念，即日起可在OPEN POINT App使用10點OPEN POINT點數超值加價購，小資價也能打造永續時尚品格。此外，7-ELEVEN全店集點則祭出「TIMBERLAND精品集點」活動，9月22日下午3點起推出帥氣又實用的「限量防潑水城市暢遊雙肩背包」，輕鬆穿搭秋季新時尚。

7-ELEVEN領先同業，攜手中華民國腦性麻痺協會及社會企業Story Wear以門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發「LOVE+ & EARTH-」永續系列商品，今年第二季首度登場7-ELEVEN預購誌便引發熱烈迴響，為了讓環保減塑和友善扶助弱勢的理念同時具體實踐、更引領公益數位化風潮，即日起至12月31日「LOVE+ & EARTH-」永續系列商品加入數位化的OPEN POINT App點加金活動專區行列，只要使用10點OPEN POINT點數即可以169元加價購「LOVE+ & EARTH-」飲料杯袋、以529元加價購「LOVE+ & EARTH-」丹寧包。商品可指定最快訂購日3日起12點後於原店取貨，因商品手工製作，實際到貨時間依訂購時安排為主。