中秋開趴免開伙！樂子豬肋排分享餐 烤好外帶回家吃

今年中秋節來點新花樣吧！不烤肉、外帶肋排，不擔心在家烤得煙霧瀰漫，樂子幫你烤好「配配豬肋排分享餐（Barbecue Ribs Platter）」，雙重口味絕配，配菜任你搭配，只供應外帶或外送；會員外帶自取享85折優惠。

「配配豬肋排分享餐」一共5大盒，其中包含樂子受歡迎餐點——BBQ烤豬肋排、紐約辣雞翅、涼拌香菜洋蔥；鳳梨蜜汁豬肋排、西班牙手工辣味香腸、醃洋蔥、酸甜小黃瓜；烤什錦蔬菜、墨西哥燒烤玉米條；涼拌捲心菜、BBQ烤肉醬。此外，還有貼心配菜「小漢堡4份、起司通心麵、香料飯、現炸甜薯條」，以上配菜可4選2。

除了外帶，樂子也推出「樂子市集」（https://reurl.cc/noYgy1）上線買，可宅配或是下單後就近至樂子南港分店自取，不定時還會在樂子會員Line官方帳號（https://reurl.cc/MZmXjp），提供獨家優惠超級。滿足想隨時吃到樂子招牌餐點，卻又不便外出用餐的朋友們，放心安心在家「微開趴」。

「樂子市集」集合樂子美式餐廳招牌餐點，一站買足。其中蟬聯超過10週排名第一名的「樂子冠軍牛肉漢堡排」，就是樂子店內使用的漢堡肉本尊。加拿大穀飼牛原塊瘦肉，是主廚迪恩要求的黃金比例，也是身為媽媽的樂子CEO杜湘怡嚴選，「100%無添加的純牛肉漢堡排」給小孩吃絕對安心；除了用來做美式漢堡，還能變化出義大利麵、墨西哥酥餅、牛肉粥、炒飯等料理，CP值超高。

此外還有樂子狄恩主廚貼心已調理完成的「美式BBQ豬肋排」、「紐約酸辣辣雞翅」、「波隆尼義大利肉醬」、「迷迭香手工香腸」、「小家庭防疫組合」，讓你在家輕鬆做出一桌樂子歡樂大餐。有雞、牛、豬還有多樣經典美式料理食材包，加熱方式超簡單，30分鐘就能做出一整桌美式主題大餐，沒廚藝的朋友也不擔心會失敗。