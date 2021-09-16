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限時2天！家樂福五倍券搶先暖身 滿399元送600元振興券

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接中秋烤肉，快趁加碼優惠前往家樂福採購生鮮食材、烤肉醬、電烤盤搞定居家烤肉趴。圖／家樂福提供
迎接中秋烤肉，快趁加碼優惠前往家樂福採購生鮮食材、烤肉醬、電烤盤搞定居家烤肉趴。圖／家樂福提供

政府五倍券下週即將正式開跑，家樂福提前推出暖身活動加碼，9月17日、18日限時2天早鳥搶先振興，動員量販、超市、線上購物同步優惠。會員專屬單筆消費滿399元送600元振興滿額折價券，內含面額100元、200元、300元現金折價券，可於9月23日至10月5日期間消費滿額限折使用。線上購物除了有同享振興滿額折價券，單筆消費滿2,000元還可享9折（折扣碼）。迎接4天中秋連假，趁優惠採購烤肉用品正剛好。

中秋烤肉家樂福主打產銷履歷雞肉、台灣豬肉，美國牛排、澳洲羊肉、智利熟凍帝王蟹腳、日本北海道熟凍帆立貝等豐富的生鮮食材，更首度獨家推出「友邦食材生鮮箱」，5款澎湃搭配組即日起至9月17日開放線上購物及全台67家實體量販預購。想要讓食材美味升級，也別忘了搭配烤肉醬讓美味更意猶未盡，家樂福推薦名店、台式、韓式、日式4種路線醬料選搭，經典的萬家香烤肉醬、原燒燒肉醬、CJ韓式醃烤肉醬、Daisho燒肉一番Classic燒肉醬等。在家烤肉也可多利用多功能電烤盤，家樂福主打大家源油切電烤盤，以及新上架大同雙面蓋式電烤盤、烤盤可分離的象印分離式鐵板燒烤組提供顧客選擇。

家樂福9月17日、18日限時2天早鳥搶先振興，動員量販、超市、線上購物同步優惠，會員專屬單筆消費滿399元送600元振興滿額折價券。圖／家樂福提供
家樂福9月17日、18日限時2天早鳥搶先振興，動員量販、超市、線上購物同步優惠，會員專屬單筆消費滿399元送600元振興滿額折價券。圖／家樂福提供

烤肉 家樂福

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