炎亞綸、王子維搶秀萬寶龍UltraBlack 極黑上身就是潮

在所有顏色中，黑色看似無色，卻包容所有顏色。黑色更是時裝、精品的不敗「定番」色，只要黑色上身，總能與冷靜、自信劃上無形等號。萬寶龍今日發表全新M_Gram 4810系列UltraBlack新品，並邀請六位品牌好友：炎亞綸、安心亞、「羽球王子」王子維、吳思賢、王可元、陳仲熙於昨日搶先試戴包含皮件、腕表、智慧耳機等全系列商品，與黑同行，更掀起一波強力時髦黑潮。

王可元除了躺臥在草皮上展現陽光笑容，更大方在instagram感性寫下拍攝過程，「...閉起眼睛的時候雖然是一片黑，但是內心卻對這片黑有了更多的想像與感覺，有夢想的你們還有我們都要繼續加油，我們都還在路上。」轉型企業家、網紅的KOL陳仲熙一身黑T、墨鏡、黑長褲，但手上的彩色刺青更將UltraBlack的黑色手拿包帶出反差、格外搶眼。

安心亞則以西裝式削肩背心配直筒黑長褲與手上UltraBlack小包，線條修長俐落，更讓網友直誇好像「安總裁」，霸氣外露！炎亞綸雖然是六人中最晚選在12點出頭發文，但猛吸人氣至今已有37,000個按讚數和近600則留言，粉絲有人趣味留言「拍得也太好了那個包可以去收保護費耶」，炎亞綸則巧回「還可以收會錢」，展現幽默風趣。

本次UltraBlack屬於M_Gram 4810的子系列，全系列涵蓋皮件、包款、手表、智慧耳機、書寫工具、數位擴充筆記本，延續M_Gram 4810使用品牌首字母M堆疊出的Monogram幾何圖形，但披上酷黑新視覺。萬寶龍行政總裁Nicolas Baretzki為此表示，整個系列統一採用黑色設計，「特別呈獻給不滿足於努力取得成功，而期望所作的一切都會留下印記，且有其目的和意義的人。這個系列正是為他們的日常需要和生活態度設計。」