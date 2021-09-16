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炎亞綸、王子維搶秀萬寶龍UltraBlack 極黑上身就是潮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍1858系列Geosphere世界時區UltraBlack腕表限量款858，21萬4,500元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍1858系列Geosphere世界時區UltraBlack腕表限量款858，21萬4,500元。圖 / 萬寶龍提供

在所有顏色中，黑色看似無色，卻包容所有顏色。黑色更是時裝、精品的不敗「定番」色，只要黑色上身，總能與冷靜、自信劃上無形等號。萬寶龍今日發表全新M_Gram 4810系列UltraBlack新品，並邀請六位品牌好友：炎亞綸、安心亞、「羽球王子」王子維、吳思賢、王可元、陳仲熙於昨日搶先試戴包含皮件、腕表、智慧耳機等全系列商品，與黑同行，更掀起一波強力時髦黑潮。

王可元除了躺臥在草皮上展現陽光笑容，更大方在instagram感性寫下拍攝過程，「...閉起眼睛的時候雖然是一片黑，但是內心卻對這片黑有了更多的想像與感覺，有夢想的你們還有我們都要繼續加油，我們都還在路上。」轉型企業家、網紅的KOL陳仲熙一身黑T、墨鏡、黑長褲，但手上的彩色刺青更將UltraBlack的黑色手拿包帶出反差、格外搶眼。

安心亞則以西裝式削肩背心配直筒黑長褲與手上UltraBlack小包，線條修長俐落，更讓網友直誇好像「安總裁」，霸氣外露！炎亞綸雖然是六人中最晚選在12點出頭發文，但猛吸人氣至今已有37,000個按讚數和近600則留言，粉絲有人趣味留言「拍得也太好了那個包可以去收保護費耶」，炎亞綸則巧回「還可以收會錢」，展現幽默風趣。

本次UltraBlack屬於M_Gram 4810的子系列，全系列涵蓋皮件、包款、手表、智慧耳機、書寫工具、數位擴充筆記本，延續M_Gram 4810使用品牌首字母M堆疊出的Monogram幾何圖形，但披上酷黑新視覺。萬寶龍行政總裁Nicolas Baretzki為此表示，整個系列統一採用黑色設計，「特別呈獻給不滿足於努力取得成功，而期望所作的一切都會留下印記，且有其目的和意義的人。這個系列正是為他們的日常需要和生活態度設計。」

UltraBlack的皮件系列包含雙肩後背包、薄型公事包、單肩後背包、手拿包、迷你文件夾，滿足全方位、全風格的不同需求，訂價約在18,200元至55,200元不等；書寫工具也發展出鋼筆、原子筆，以及對應的灰色墨水與卡式墨水，價格自13,000元起，相對親民好入手；而手表與數位生活更是萬寶龍近年主力重點：1858系列Geosphere世界時區限量款、自動腕表限量款或Summit Lite UltraBlack智能腕表皮革表帶，讓智慧或機械的擁護者各自找到心頭好，而MB01全罩式智慧耳機與數位擴充筆記本更滿足數位生活需求，透過UltraBlack的極黑魅力，將時髦進行到底。

王可元除了躺臥在草皮上展現陽光笑容，更大方在instagram感性寫下拍攝過程，文字巧妙貫穿M_Gram 4810系列UltraBlack系列精神。圖 / 萬寶龍提供
王可元除了躺臥在草皮上展現陽光笑容，更大方在instagram感性寫下拍攝過程，文字巧妙貫穿M_Gram 4810系列UltraBlack系列精神。圖 / 萬寶龍提供
炎亞綸搶先配戴上萬寶龍1858系列Geosphere世界時區UltraBlack腕表限量款858，在色彩斑斕的夜間信義區，更顯都會率性。圖 / 萬寶龍提供
炎亞綸搶先配戴上萬寶龍1858系列Geosphere世界時區UltraBlack腕表限量款858，在色彩斑斕的夜間信義區，更顯都會率性。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack後背包，55,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack後背包，55,200元。圖 / 萬寶龍提供
「小樂」吳思賢穿戴上萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack MB 01全罩式智慧耳機，呼應時下數位娛樂生活風格。圖 / 萬寶龍提供
「小樂」吳思賢穿戴上萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack MB 01全罩式智慧耳機，呼應時下數位娛樂生活風格。圖 / 萬寶龍提供
炎亞綸在ig大秀帥照，配戴上UltraBlack皮件與新款1858限量表，發文至今已有37,000個按讚數和近600則留言。圖 / 萬寶龍提供
炎亞綸在ig大秀帥照，配戴上UltraBlack皮件與新款1858限量表，發文至今已有37,000個按讚數和近600則留言。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack迷你文件夾，21,900元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍M_Gram 4810系列UltraBlack迷你文件夾，21,900元。圖 / 萬寶龍提供
安心亞在網友口中化身霸氣「安總裁」，手上的UltraBlack迷你文件夾更展現都會女子的輕巧俐落。圖 / 萬寶龍提供
安心亞在網友口中化身霸氣「安總裁」，手上的UltraBlack迷你文件夾更展現都會女子的輕巧俐落。圖 / 萬寶龍提供
陳仲熙一身黑T、墨鏡、黑長褲，手上刺青更將UltraBlack的黑色手拿包帶出反差、格外有型。圖 / 萬寶龍提供
陳仲熙一身黑T、墨鏡、黑長褲，手上刺青更將UltraBlack的黑色手拿包帶出反差、格外有型。圖 / 萬寶龍提供
「羽球王子」王子維換上多款萬寶龍UltraBlack皮件包款，展現宛如時尚大頁面的帥氣風範。圖 / 萬寶龍提供
「羽球王子」王子維換上多款萬寶龍UltraBlack皮件包款，展現宛如時尚大頁面的帥氣風範。圖 / 萬寶龍提供

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