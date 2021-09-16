500案內所／世界沖煮冠軍王策VWI by CHADWANG限時快閃

由號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）2017年冠軍王策所創設的王策咖啡廳VWI by CHADWANG，不但是「500咖」冠軍咖啡掛耳濾泡組合的參與者之一，更一路力挺「500輯」，將於9月20日上午11點至下午5點，限時快閃出攤「500案內所」，讓每一位到場的「500輯」讀者，都有機會在現場品嘗到最有「人味」的冠軍咖啡。

來自台灣的王策，當年贏得世界盃沖煮大賽後，並沒有選擇接代言、當顧問的輕鬆道路，反而是憑著對咖啡執著，創立了王策咖啡廳VWI by CHADWANG，希望透過品牌，積極分享精品咖啡的美學、知識及經驗，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳達出品牌所期待的「人味」。

VWI by CHADWANG店名中的「VWI」取自「水」的三種型態——Vapor （霧）、Water（水）、Ice （冰）；因為「水」是一杯咖啡中佔比最高的重要元素，也是決定一杯咖啡好不好喝的重要成因。「CHADWANG」則是品牌主理人王策的英文姓名拼音。

VWI by CHADWANG將為「500案內所」帶來手沖黑咖啡（Pour Over）、冷萃拿鐵（Cold Brew Latte）以及兩款咖啡豆。手沖黑咖啡有每杯100元的「日常豆」，以及每杯130元的「臻選豆」兩款，皆可任選冰飲或熱飲；冷萃拿鐵每杯售價150元。

兩款咖啡豆分別是「日常豆Daily - VWI BLEND II」與「臻選豆Select - Red Caturra」。前者是VWI招牌配方豆，具堅果可可調性，是一款製作成黑咖啡與牛奶飲品都適合的萬用豆。後者是2021年夏季新豆，來自較少見的玻利維亞產區祈願莊園（Alatias），獨特的風土造就了獨特的風味，具綠葡萄、鳳梨蜜餞香氣與紅蘋果尾韻；2017年咖啡大師賽中，日本選手便是用此莊園的咖啡獲得亞軍。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引——「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所／王策咖啡廳VWI by CHADWANG限時快閃

時間：2021年9月20日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：

手沖黑咖啡Pour Over（Iced／Hot）

冷萃拿鐵Cold Brew Latte

「日常豆Daily - VWI BLEND II」與「臻選豆Select - Red Caturra」

防疫須知：請配戴口罩，排隊時保持社交距離

500案內所｜期間限定店

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時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00-17:00