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地表最強塑身褲！ PP石墨烯懶人塑崩褲 修飾腿型視覺增高又享瘦

聯合新聞網 / 曾智緯
PP石墨烯懶人塑崩褲，微米石墨烯具有高傳導性，電阻率小、導電性佳的物質。記者李政龍／攝影
PP石墨烯懶人塑崩褲，微米石墨烯具有高傳導性，電阻率小、導電性佳的物質。記者李政龍／攝影

你能想像原本只在航太工程或是一級方程式賽車等，高科技掛帥領域中才會使用的材質居然能成為日常穿搭服飾的原料嗎？同時還輔以精準剪裁，讓穿著者能夠達到視覺增高，並且幫助提高代謝率，大幅提升運動效能，這就是PP石墨烯懶人塑崩褲！

現在人因為通訊軟體的發明，因此工作型態大為改變，多數人因應職場生態的演進，更練就出「多工」技能，變得更加繁忙。加上，飲食細緻化，又有外送平台如雨後春筍般的出現，能夠便利的吃到不同美食，致使人們在工作之後，為了犒賞辛勞，不自覺的攝取過多糖分與油脂。如果沒有搭配適當的運動，身材就容易走樣變形。

腰圍從S到2XL都能穿，還能有感升溫，加速燃燒。記者李政龍／攝影
腰圍從S到2XL都能穿，還能有感升溫，加速燃燒。記者李政龍／攝影

特別是日前因為新冠肺炎，讓全台進入長達三個月的三級警戒，不得不在家工作，並遵守防疫措施，減少外出機會，加上居家活動空間有限，相信在降級後，不少人都有著褲腰圍大一號的窘境。如何減重、塑身，以及重返過去纖細曲線；或是如何提升運動效率，都成為現代人每天都要面對的課題？

被廣泛運用運動和醫療用品上的專利成分微米石墨烯，根據現有研究指出，當布料中含有這項物質，就能產生持續性循環效果，且能幫助提高熱量代謝率，使運動效果更佳。因為微米石墨烯具有高傳導性，電阻率小、導電性佳的物質，比起鑽石還堅硬，強度更是鋼的100倍，加上透光性與導熱性和韌性也不錯。而且，釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環。所以歐美國家早在10年，就嘗試將其運用在不同領域，皆獲得不錯成效。

而PP石墨烯懶人塑崩褲便是在上述的理論下而誕生，同時希望消費者在任何場合都能穿、並不侷限於運動時，成為一條日常穿搭皆可的褲款。於是講究剪裁打版，特別是在最在意的腹部、臀部重新規劃，能感受到被完整包覆的感覺，而且彈性極佳，腰圍從S到2XL都能穿，還能有感升溫，加速燃燒。另外褲腳部分，還施以加壓設計，能改善小腿因為長時間久站或久坐的浮腫、痠麻、曲張等問題。也因為材質緣故，透氣性佳，適合台灣高溫天氣，久穿也不悶熱，堪稱是每個人都必備的神褲！

PP石墨烯懶人塑崩褲。記者李政龍／攝影
PP石墨烯懶人塑崩褲。記者李政龍／攝影

PP石墨烯懶人塑崩褲官網 https://ppweb.tw/aj723

ASO阿瘦購物網https://www.aso.com.tw/ASOLife/moreinfo_589964.htm

修飾腿型視覺增高又享瘦。記者李政龍／攝影
修飾腿型視覺增高又享瘦。記者李政龍／攝影

運動搭配PP石墨烯懶人塑崩褲效果提升。記者李政龍／攝影
運動搭配PP石墨烯懶人塑崩褲效果提升。記者李政龍／攝影

在家工作 新冠肺炎 購物網 鑽石 高溫

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