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新北兒藝節改編舞、變裝秀登場 還抽禮券、空氣清淨機
「2021新北市兒童藝術節」今年全面轉型線上舉辦，文化局即日起至10月15日舉辦「怪獸舞魔性改編挑戰」開跑，邀請民眾發揮創意改編原先舞蹈動作、音樂等並上傳分享影片，另外10月還有「怪獸舞變裝挑戰」募集活動，還有機會將Dyson空氣清淨機抱回家。
文化局說明，「組隊人氣票選」活動參賽資格不限年齡、機關、學校，民眾只要號召5位（以上）共同練習演出，不論是呈現YOYO家族原版怪獸舞或是自行設計造型、改編舞蹈，以FB帳號登入活動官網(https://event.udn.com/dance_givemefive/)，並貼上隊伍30秒演出的YT影音連結即可報名參賽。
另外，10月預計推出「怪獸舞變裝挑戰」募集活動，參加者以怪獸為主題進行創意變裝，並錄製至少30秒以上舞蹈影片，分享上傳影片好禮免費送，最大獎抽出Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機一台。更多「2021新北市兒童藝術節」活動訊息可至兒藝節官網以及新北市文化局臉書查詢。
文化局長龔雅雯表示，今年兒藝節以「怪獸競技場」為主題，怪獸舞將運動、競技的項目融入其中，孩子們能在遊玩的過程中動動身體動動腦，如今希望透過「怪獸舞魔性改編挑戰」和「組隊人氣票選」將兒藝節活動更廣為人知，擴散青春氛圍與活力，相揪全民一同熱情參與。
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