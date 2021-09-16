快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北兒藝節改編舞、變裝秀登場 還抽禮券、空氣清淨機

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
崇右影藝科技大學時尚造型設計系學生組隊「甜點家族」參加活動練習照。圖／新北市文化局提供
崇右影藝科技大學時尚造型設計系學生組隊「甜點家族」參加活動練習照。圖／新北市文化局提供

「2021新北市兒童藝術節」今年全面轉型線上舉辦，文化局即日起至10月15日舉辦「怪獸舞魔性改編挑戰」開跑，邀請民眾發揮創意改編原先舞蹈動作、音樂等並上傳分享影片，另外10月還有「怪獸舞變裝挑戰」募集活動，還有機會將Dyson空氣清淨機抱回家。

文化局說明，「組隊人氣票選」活動參賽資格不限年齡、機關、學校，民眾只要號召5位（以上）共同練習演出，不論是呈現YOYO家族原版怪獸舞或是自行設計造型、改編舞蹈，以FB帳號登入活動官網(https://event.udn.com/dance_givemefive/)，並貼上隊伍30秒演出的YT影音連結即可報名參賽。

另外，10月預計推出「怪獸舞變裝挑戰」募集活動，參加者以怪獸為主題進行創意變裝，並錄製至少30秒以上舞蹈影片，分享上傳影片好禮免費送，最大獎抽出Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機一台。更多「2021新北市兒童藝術節」活動訊息可至兒藝節官網以及新北市文化局臉書查詢。

文化局長龔雅雯表示，今年兒藝節以「怪獸競技場」為主題，怪獸舞將運動、競技的項目融入其中，孩子們能在遊玩的過程中動動身體動動腦，如今希望透過「怪獸舞魔性改編挑戰」和「組隊人氣票選」將兒藝節活動更廣為人知，擴散青春氛圍與活力，相揪全民一同熱情參與。

新北文化局即日起更號召民眾多人組隊挑戰參賽，上傳影片熱邀親朋好友一起線上投票，PK人氣拿大獎。圖／新北市文化局提供
新北文化局即日起更號召民眾多人組隊挑戰參賽，上傳影片熱邀親朋好友一起線上投票，PK人氣拿大獎。圖／新北市文化局提供

文化局

延伸閱讀

中秋來台南遊古蹟 可與1938年明月相映照

2022新北鼓藝節甄選出爐 亂打秀、金曲團隊成亮點

「最美舞者」No:ze爆紅登熱搜！高冷精緻美貌堪比女偶像，站在EXO 、Shinee身後都超搶鏡

竹縣文化局徵集在地老照片活動開跑 拼湊竹縣年代風華

相關新聞

海灘嬉遊風 西班牙辦公室

瑞典公司Effective Communication以明確的主題委託西班牙設計工作室EL EQUIPO CREATIVO為該公司分駐在巴塞隆納的年輕團隊打造一個有趣且新鮮的嶄新空間...

香奈兒全新山茶花珠寶 短頸鍊附小吊牌 耳環細節超可愛

山茶花，是香奈兒品牌最具代表性的花卉。而這款香奈兒女士最鍾愛的經典白色花朵，經常被演繹於香奈兒作品中，透過服裝、配件、珠...

戴口罩搞鬼！六福村萬聖活動再臨 墓碑鎮18日正式鬼門開

六福村主題遊樂園萬聖節活動已邁入第5年，將在9月18日正式開放墓碑鎮，今年雖受疫情影響，但也是首次推出萬聖活動戴口罩就享...

威士忌陪你過中秋 格蘭父子居家過節提案來了

中秋節月亮圓滿又名「團圓節」，是一年當中極具闔家團圓意象的節日。今年隨著防疫新生活的推進，格蘭父子特別發起以「家」為單位...

7-11「LOVE+ & EARTH-」丹寧包、杯袋推會員點數加價購

時尚與永續兼俱成為時下年輕人的潮流新生活態度，先前7-ELEVEN首創使用回收素材再製的限量「LOVE+ & EARTH...

中秋開趴免開伙！樂子豬肋排分享餐 烤好外帶回家吃

今年中秋節來點新花樣吧！不烤肉、外帶肋排，不擔心在家烤得煙霧瀰漫，樂子幫你烤好「配配豬肋排分享餐（Barbecue Ri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。