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500案內所／500咖分享會 冠軍咖啡師、職人最強對談

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Simple Kaffa 興波咖啡創辦人吳則霖。圖／本報資料照片。
Simple Kaffa 興波咖啡創辦人吳則霖。圖／本報資料照片。

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉兩百杯咖啡，比兩年前高出1倍，市場規模約8百億元。咖啡顯然已經成為台灣人最愛的日常飲料之一。奧地利詩人作家艾頓伯格（Peter Altenberg）的名言：「如果我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上」，最足以形容台灣人對咖啡愛好的程度。

由青年媒體「500輯」開設的期間限定店「500案內所」，為大家提供質感生活的指引，將於連假期間的9月20日14點，舉辦「500咖Ｘ寫樂文化－第四波咖啡頂尖對談：從產地到咖啡店，我們如何做得更好」，邀請興波咖啡創辦人吳則霖、鄒築園創辦人方政倫，與寫樂文化發行人韓嵩齡共同對談。

台灣歷經三波咖啡革命　第四波咖啡革命是什麼？

台灣人的咖啡消費史，也歷經三波咖啡革命。從最早的居家即溶咖啡、及蜜蜂咖啡館的虹吸式咖啡，到第二波的連鎖咖啡店的義式咖啡，一路演化到重視咖啡豆產地、烘焙與沖煮過程的第三波精品咖啡。

在這樣一波接一波的浪潮中，台灣也在第三波精品咖啡浪潮裡踏上世界的浪尖，產生了許多位咖啡烘焙與沖煮的世界冠軍，阿里山也從茶園轉型種植咖啡。台大電子工程學研究所畢業、2016年拿下世界咖啡師大賽（World Barista Championship，簡稱WBC）冠軍的興波咖啡（Simple Kaffa）創辦人吳則霖；與阿里山咖啡王子、擁有美國精品咖啡協會杯測師證照、國際咖啡品質鑑定評比世界前30強的樂野鄒築園創辦人方政倫，正是這波浪尖上的佼佼者。

目前全球暖化造成氣候變遷，影響到咖啡產量、產季，致使新品種與新處理法也推陳出新，國外已有不少咖啡人喊出「第四波咖啡」的風潮，「500案內所」特別邀請兩位咖啡冠軍職人—吳則霖與方政倫，以及關注台灣咖啡文化的寫樂文化發行人韓嵩齡，分享在第四波咖啡浪潮下，從產地到咖啡店，我們如何做得更好。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引——「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所／500咖Ｘ寫樂文化分享會　第四波咖啡頂尖對談：從產地到咖啡店，我們如何做得更好

主持人：韓嵩齡｜寫樂文化發行人

與談人：

吳則霖｜Simple Kaffa 興波咖啡創辦人

方政倫｜阿里山咖啡王子、樂野鄒築園創辦人

費用：每人500元（費用含「500咖：冠軍咖啡掛耳濾泡組合包」一盒），座位有限額滿為止

時間：2021年9月20日（周一），下午14:00

地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）

報名時間：9月16日 00:00 開放報名

報名連結：https://a.udn.com/forums/forum/332/index.html

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

韓嵩齡（左起）、吳則霖、方政倫將對談第四波咖啡革命。圖／各業者提供
韓嵩齡（左起）、吳則霖、方政倫將對談第四波咖啡革命。圖／各業者提供
阿里山咖啡王子、樂野鄒築園創辦人方政倫。圖／本報資料照片。
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寫樂文化發行人韓嵩齡。圖／寫樂文化提供。
寫樂文化發行人韓嵩齡。圖／寫樂文化提供。

咖啡館 寫樂文化 台灣人

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