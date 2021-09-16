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斜槓下午茶專門店 全家推「微現做」新型態熟食區

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
全家斜槓推出下午茶專門店，「微現做」新型態熟食區亮相。業者提供
全家斜槓推出下午茶專門店，「微現做」新型態熟食區亮相。業者提供

看好民眾對現烤烘焙的需求與喜好，全家」宣布下半年將斜槓變身下午茶專門店，以「微現做」概念─現場簡單調理、品質風味講究、方便快速外帶三大特色，每日現烤推出近10款中西式點心，打造多樣化的新型態熟食區，預計今年將擴大導入至200間販售店。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，便利商店熟食區長期以來，以現場調理、快速免等待的特性，成為便利商店吸客進店的「帶路雞」，全家去年也在限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長2成，購買高峰集中於下午3點至5點。

林鴻成表示，近期觀察發現現煮咖啡有超過3成民眾選擇於下午時段飲用，現煮茶飲銷售高峰更集中於下午2點過後，顯現便利商店已開拓出下午茶新藍海市場。

林鴻成也說，此次全家推出斜槓下午茶專門店，除瞄準烘焙白金擴大導入現烤點心販售店外，再結合咖啡黑金、茶飲褐金兩大商品，9月起將逐步於百間店推出私品茶現磨系列，全店再推出Let’s Café單品咖啡新口味「烏干達月亮山」，打造烘焙、咖啡、茶飲新成長曲線。

根據統計，台灣冷熱飲料店營業額去年高達近600億元，且營業額10年快速成長3倍。林鴻成說，看好茶飲市場持續上揚趨勢，全家私品茶積極開發市場區隔化商品搶市，作為民眾午餐後或是搭配下午點心的選擇，特別瞄準上班族、小資族，主打以平價就可以喝到一杯講究品質的茶，即日起再於限定店舖推出私品茶「現磨系列」，即日起將擴大導入，今年預計達百店。

便利商店 咖啡 烘焙

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