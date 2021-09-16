人力銀行調查：疫情已經很悲情 別送這些地雷當秋節禮

今年中秋節受疫情影響，很多企業不發獎金，改而選擇送禮。yes123求職網進行的「企業中秋禮金與上班族過節計畫調查」，有四成二與同事分享禮品，但最失望收到的禮品是自家產品、文旦、鮑魚禮盒。

對於目前任職企業，有39%的上班族預估，公司會發給員工「中秋禮品」，比例略少於去年的40.7%；另外還有五成三（53.3%）預估，公司會發給員工「中秋獎金」，比率也低於去年的57.7%。

對於收到的禮品，上班族心中也有自己「期待」與「不期待」的名單，其中不論公務或私人原因，在可複選狀況下，今年「最希望」收到的中秋禮品，前五名分別為：「百貨、超商禮券」（50.9%）、「冰淇淋月餅」（36.5%）、「養生保健食品禮盒」（32.2%），以及「咖啡禮盒」（28.1%）、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」（26.3%）。

反之，若拿到過度制式，或者太高貴卻不實用的禮品，上班族可能也會相當失望，甚至被迫轉送出去，此次調查顯示，在可複選狀況下，今年「最不希望」收到的中秋禮品，前五名則是：「公司自家產品或服務」（33.1%）、「文旦（柚子）」（27.6%）、「鮑魚或魚翅禮盒」（20.9%），以及「傳統月餅禮盒」（20%）、「包裝米禮盒」（19.2%）。

「企業中秋禮金與上班族過節計畫調查」是由yes123求職網於2021年8月27日到9月10日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業有效問卷共958份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。