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PlayStation線上挑戰開跑 最高獲1.4萬PS Store預付金
迎接中秋連假，為了防疫無法出門群聚、在家玩遊戲最安全！台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布即日起至10月17日於線上舉辦「Play Online, Stay Connected」活動，鼓勵玩家線上揪好友一起玩遊戲，只要報名參加活動及遊玩多人線上遊戲，即有機會贏取專屬獎賞，包括獨家遊戲物品、PSN個人造型，挑戰最多時數的玩家還有機會活動禮盒、PS Store預付金額等大獎。
活動期間參加者只需於官方網站（www.playstation.com）登入PSN（PlayStation Network）帳戶，再於「Play Online, Stay Connected」官方網站登記，即可參與挑戰贏取專屬獎賞。PS Plus會員本月可以透過9月份遊戲優惠來擴充遊戲收藏，指定遊戲陣容包括PS5版的「Overcooked! All You Can Eat」、「HITMANTM 2」及「Predator: Hunting Grounds」等。同時，也預告將於10月2～4日期間，舉行多人線上遊玩免費週末，讓玩家更無負擔地透過線上遊玩與好友連繫在一起。
另外，即日起至10月12日於本活動指定經銷商「智冠」之電商平台（momo、東森、蝦皮購物、PChome、Mymall）及e-PLAY實體門市購買PlayStation Plus 12個月會籍或PlayStation Store 1,000元以上序號，還可參加抽獎，有機會獲得特別版製冰模1組。
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