PlayStation線上挑戰開跑 最高獲1.4萬PS Store預付金

迎接中秋連假,為了防疫無法出門群聚、在家玩遊戲最安全!台灣索尼互動娛樂(SIET)宣布即日起至10月17日於線上舉辦「Play Online, Stay Connected」活動,鼓勵玩家線上揪好友一起玩遊戲,只要報名參加活動及遊玩多人線上遊戲,即有機會贏取專屬獎賞,包括獨家遊戲物品、PSN個人造型,挑戰最多時數的玩家還有機會活動禮盒、PS Store預付金額等大獎。

活動期間參加者只需於官方網站(www.playstation.com)登入PSN(PlayStation Network)帳戶,再於「Play Online, Stay Connected」官方網站登記,即可參與挑戰贏取專屬獎賞。PS Plus會員本月可以透過9月份遊戲優惠來擴充遊戲收藏,指定遊戲陣容包括PS5版的「Overcooked! All You Can Eat」、「HITMANTM 2」及「Predator: Hunting Grounds」等。同時,也預告將於10月2~4日期間,舉行多人線上遊玩免費週末,讓玩家更無負擔地透過線上遊玩與好友連繫在一起。