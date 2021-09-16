裘莉、徐若瑄都在用 新一季氣質派女神包誕生！

義大利時尚品牌Loro Piana最近新推出一款線條流暢柔美的Sesia包，受到中西明星喜愛，包括安潔莉納裘莉、珍妮佛羅培茲、木村光希和徐若瑄都是愛用者，讓這款包成了最新的「女神包」！

對安潔莉納裘莉熟悉的影迷應該都知道，她私下穿搭向來非常簡約，無論是色系或搭配的單品，都走的是極簡優雅派路線。Sesia包能擄獲她的心，其實靠的就是簡約細膩的設計，流暢的線條自然地沿著包體結構的輪廓延伸，構成現代主義設計的有機外型，破除硬挺的邊角展現出的是女性柔美氣質。