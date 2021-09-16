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裘莉、徐若瑄都在用 新一季氣質派女神包誕生！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Sesia日落玫瑰色光滑小牛皮中型手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Sesia日落玫瑰色光滑小牛皮中型手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供

義大利時尚品牌Loro Piana最近新推出一款線條流暢柔美的Sesia包，受到中西明星喜愛，包括安潔莉納裘莉、珍妮佛羅培茲、木村光希和徐若瑄都是愛用者，讓這款包成了最新的「女神包」！

對安潔莉納裘莉熟悉的影迷應該都知道，她私下穿搭向來非常簡約，無論是色系或搭配的單品，都走的是極簡優雅派路線。Sesia包能擄獲她的心，其實靠的就是簡約細膩的設計，流暢的線條自然地沿著包體結構的輪廓延伸，構成現代主義設計的有機外型，破除硬挺的邊角展現出的是女性柔美氣質。

包款靈感則是來自Loro Piana織布工藝廠所座落的Sesia山谷，以及穿越其中的蜿蜒河流。材質包括光滑小牛皮與啞光粒面皮革，與包款皮革同色調的Loro Piana紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角，搭配精緻的鎖釦點綴細節，共提供精緻玫瑰、純淨白、毛茛黃、尤加利樹和森林綠、火橘、日落玫瑰，以及蔚藍天際和海軍藍多色選。

Sesia精緻玫瑰色啞光粒面皮革中型手提包，12萬9,700元。圖／Loro Piana提供
Sesia精緻玫瑰色啞光粒面皮革中型手提包，12萬9,700元。圖／Loro Piana提供
Sesia暖木質色啞光粒面皮革手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Sesia暖木質色啞光粒面皮革手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Sesia天然米黃質料與尤加利樹綠啞光粒面皮革手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Sesia天然米黃質料與尤加利樹綠啞光粒面皮革手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Sesia尤加利樹綠啞光粒面皮革大型手提包，14萬2,000元。圖／Loro Piana提供
Sesia尤加利樹綠啞光粒面皮革大型手提包，14萬2,000元。圖／Loro Piana提供
艾瑪羅勃茲示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
艾瑪羅勃茲示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
少女時代的潔西卡以一件淺鵝黃色西裝外套搭配，手提Sesia系列手提包， 精心簡約的風格與淡淡的色調，勾勒出寄時髦又休閒的味道。圖／摘自IG
少女時代的潔西卡以一件淺鵝黃色西裝外套搭配，手提Sesia系列手提包， 精心簡約的風格與淡淡的色調，勾勒出寄時髦又休閒的味道。圖／摘自IG
金喜愛一襲淺色連身褲裝搭配著Loro Piana 的Sesia系列，優雅俐落。圖／摘自IG
金喜愛一襲淺色連身褲裝搭配著Loro Piana 的Sesia系列，優雅俐落。圖／摘自IG
徐若瑄穿著便衣配上ㄧ顆Sesia系列經典Kummel色款。圖／摘自IG
徐若瑄穿著便衣配上ㄧ顆Sesia系列經典Kummel色款。圖／摘自IG
木光村希示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
木光村希示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
Sesia森林綠光滑小牛皮大型手提包，15萬6,000元。圖／Loro Piana提供
Sesia森林綠光滑小牛皮大型手提包，15萬6,000元。圖／Loro Piana提供
義大利時尚品牌Loro Piana最近新推出一款線條流暢柔美的Sesia包，受到中西明星喜愛，包括安潔莉納裘莉、珍妮佛羅培茲、木村光希和徐若瑄都是愛用者，讓這款包成了最新的「女神包」。圖／摘自Twitter、IG
義大利時尚品牌Loro Piana最近新推出一款線條流暢柔美的Sesia包，受到中西明星喜愛，包括安潔莉納裘莉、珍妮佛羅培茲、木村光希和徐若瑄都是愛用者，讓這款包成了最新的「女神包」。圖／摘自Twitter、IG
珍妮佛羅培茲拎Loro Piana Sesia系列皮革中型手提包亮相街頭。圖／摘自Twitter
珍妮佛羅培茲拎Loro Piana Sesia系列皮革中型手提包亮相街頭。圖／摘自Twitter
木光村希示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
木光村希示範清新的尤加利綠色款Sesia包。圖／摘自IG
對安潔莉納裘莉熟悉的影迷應該都知道，她私下穿搭向來非常簡約，無論是色系或搭配的單品，都走的是極簡優雅派路線。Sesia包能擄獲她的心，其實靠的就是簡約細膩的設計。圖／摘自justjared
對安潔莉納裘莉熟悉的影迷應該都知道，她私下穿搭向來非常簡約，無論是色系或搭配的單品，都走的是極簡優雅派路線。Sesia包能擄獲她的心，其實靠的就是簡約細膩的設計。圖／摘自justjared

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