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裘莉、徐若瑄都在用 新一季氣質派女神包誕生！
義大利時尚品牌Loro Piana最近新推出一款線條流暢柔美的Sesia包，受到中西明星喜愛，包括安潔莉納裘莉、珍妮佛羅培茲、木村光希和徐若瑄都是愛用者，讓這款包成了最新的「女神包」！
對安潔莉納裘莉熟悉的影迷應該都知道，她私下穿搭向來非常簡約，無論是色系或搭配的單品，都走的是極簡優雅派路線。Sesia包能擄獲她的心，其實靠的就是簡約細膩的設計，流暢的線條自然地沿著包體結構的輪廓延伸，構成現代主義設計的有機外型，破除硬挺的邊角展現出的是女性柔美氣質。
包款靈感則是來自Loro Piana織布工藝廠所座落的Sesia山谷，以及穿越其中的蜿蜒河流。材質包括光滑小牛皮與啞光粒面皮革，與包款皮革同色調的Loro Piana紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角，搭配精緻的鎖釦點綴細節，共提供精緻玫瑰、純淨白、毛茛黃、尤加利樹和森林綠、火橘、日落玫瑰，以及蔚藍天際和海軍藍多色選。
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