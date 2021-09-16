中秋防疫不想跑太遠 彰化永樂、田中商圈輕旅行透透氣

中秋連續假期，不少民眾想出門透透氣，大葉大學創新育成中心與彰化三商圈形塑「田彰百家葉」品牌， 18日下午於永樂街慶安宮前廣場有闖關兌換50元永樂幣活動，田中觀光商圈發展協會也在18、19日推出「漫遊老街走讀田中」邀大家中秋連假輕旅行。

大葉大學創新育成中心主任吳建一說，經濟部中小企業處鼓勵大學攜手在地產業，由育成中心主導的「彰化縣在地產業創生機構聯盟」今年串聯田中鎮、田尾鄉、彰化市永樂三個商圈，邀請擁有街區串連豐富經驗的策展人黃米露、插畫藝術家丁原生，及大葉大學觀光旅遊學系洪榮澤老師帶領學生，共同在網路社群形塑「田彰百家葉」商圈品牌，師生團隊走訪店家拍攝與訪談，再透過FB、IG等社群數位行銷商圈。

疫情降二級後，許多民眾想透透氣，但又不想跑太遠，避免過多跨縣市移動，不妨可以就近參加商圈活動。

大葉大學創新育成中心協辦彰化市永樂商圈發展協會「i上美好永樂」活動，將在18日下午於永樂街慶安宮前廣場推出闖關活動，前1000名完成LINE集點任務就能兌換50元永樂幣，希望刺激商圈消費，活動自9月18日到10月18日為期一個月，當日未完成集點民眾，後續還是可以分次到永樂商圈接續集點。

彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒說，「LINE集點任務」主題活動結合「永樂商圈官方LINE@」與闖關遊戲，邀請大家來永樂賞古蹟、品美食、玩藝術。

田中觀光商圈發展協會也在18、19日期間推出「漫遊老街走讀田中」的半日付費輕旅行遊程，由協會導覽人員帶大家一起走入純樸小鎮，看日治時期的老車站，走進八堡圳綠色廊道聆聽溪水、看稻浪、走訪陶瓷貓村、品嚐在地點心蜜麻花，報名網址https://www.beclass.com/rid=25464d661308363bd018。