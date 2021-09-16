teamLab未來遊樂園與家扶基金會攜手合作 10月8日開展皆採預約制

藝人炎亞綸、吳姍儒、李千那、夏于喬、郭源元、溫昇豪、林嘉綺，插畫家消極男子、溫蒂妮小姐等30多位名人共襄盛舉，參加公益彩繪創作challenge，將愛「畫」為互動藝術、為愛遠播！

今年最讓網友期待，來自日本、享譽國際的teamLab，將於今年10/8在士林科教館展出以「共同創造：共創」概念所規劃出的項目「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，強調不論對大人或小孩，都能把個人活動變成共創，經由大家一起互動、影響，打造獨一無二的空間。因此，主辦單位特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀約30多名在台灣具有影響力的藝人、名人及插畫家，一起腦動大開、彩繪出屬於自己的神奇物種，邀請粉絲們在展場中找尋牠們的身影，與牠發生連結、產生關係，創造更積極有趣的互動體驗。

teamLab與家扶基金會推動的「公益彩繪創作Challenge」獲得許多溫暖響應，藝人吳姍儒、李千那、夏于喬、炎亞綸、范少勳、溫昇豪、陳艾琳、郭源元、鬼鬼吳映潔、張景嵐、林逸欣、林嘉綺、樂樂程予希、Crispy脆樂團丁丁、彭千祐、林書煒；童星胖球、斯拉、吳以涵、白潤音；親子部落客日日甜甜；插畫家消極男子、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、貓小姐Ms.Cat、毛毛蟲、老闆這魚、天天好事、阿喵菜市場、麵包樹、尼胖、Yufish、懶散兔與啾先生、米乾黏在鍋蓋上，多位藝人、名人、插畫家挺身加入彩繪創作，將心中的愛「畫」為一隻又一隻可愛動物，常駐在展場內的彩繪動物區，等著粉絲和牠們互動交流！

圖／聯合數位文創提供

范少勳創作的彩繪動物是企鵝，分享在創作企鵝時的心情轉折：「原先想以好玩有趣的概念出發，但靈機一閃想到前陣子出席活動需配戴串串珍珠，對我來說是個很棒的挑戰，因為嘗試了不同的元素，所以也讓這隻企鵝來挑戰看看！因此就有了這幅似我非我的彩繪企鵝！」

圖／聯合數位文創提供

而貓小姐Ms.Cat所創作的彩繪河馬成了貓咪玩耍的世界，貓小姐Ms.Cat表示：「貓咪喜歡厚實柔軟的睡墊，看起來肥肥壯壯的河馬肚子，滾起來一定很舒服吧？於是河馬張開大口，把貓咪吞進肚子裡，在裝滿水草的肚子裡滾來滾去好過癮。欸可等等要怎麼出去呢？管他的，先睡個午覺再說吧。」可愛又童趣的創作與心情，讓人看到創作畫後不禁幻想起在河馬肚子上睡懶覺的貓呢！

可愛俏皮童星胖球與斯拉，特地畫了自己最喜歡的動物！胖球畫的是有著愛心眼睛，看任何事物充滿很多愛且身上還帶著彩虹，是全世界最快樂的河馬；

斯拉畫的則是穿著她親自設計的華麗禮服，身邊還有紛飛的片片雪花閃爍著燁燁光芒，跟她一樣是時尚模特兒的企鵝。

「公益彩繪創作Challenge」希望藉由每個人所創造的獨特彩繪，讓心中的愛用最簡單方式傳遞，平常只出現在螢光幕前的名人，也能運用科技藝術投影，將動物塗鴉化為可愛分身與民眾產生獨特交流。不僅如此，待疫情穩定家扶基金會也預計邀請弱勢家庭小朋友一起到「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」玩，不但能接觸到絢麗有趣的互動樂園，享受最新科技帶來的教育意義，小朋友也能在現場發揮創意，彩繪出屬於自己的動物，學習與他人如何共創、影響身邊人事物。而名人們所彩繪的動物簽名塗鴉畫紙，也將於10/25-11/3在Yahoo進行公益競標拍賣，全數所得將捐贈予家扶基金會。

好玩有趣的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」10/8將在國立台灣科學教育館展出，絕對是今年大小朋友必訪首選，不僅以挑高空間傾力打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的藝想世界，還可以尋找你喜歡的名人動物在哪裡，跟牠一起互動。快找你的朋友一起進場體驗teamLab未來遊樂園共創之美，用自己方式無拘無束的創作，隨心所欲感受2021台北teamLab互動藝術展。預售期最低票價雙人套票540元（原價760元），單人280元（原價380元），即日起udn售票網7-11 ibon可購買到雙人套票，單人票udn售票網、7-11 ibon、全家、GOMAJI、博客來、KKday、Klook皆可購買，購票請上 https://bit.ly/3yHSePM 。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）

圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽資訊

●展覽名稱：teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們

●展覽期間：2021年10月08日 - 2022年02月28日

●展覽時間：

※非寒假之平日營業時間：09：00~17：00（16：00停止售票及入場）

※假日及寒假營業時間：09：00~18：00（17：00停止售票及入場）

※寒假期間2022/01/21~02/17，實際日程隨時修正，視教育部公告之日期為準。

●展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

●票價：全票NTD380$；優待票 NTD350$；愛心票NTD190$；預售票 NTD$280

●售票通路：udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、GOMAJI、KKday、KLOOK

●官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/teamlabfutureparktaipei2021

●官方粉絲團： https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021

●官方IG： https://www.instagram.com/teamlabfutureparktaipei2021

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創