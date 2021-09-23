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小空間大「視」界 套房也能用的投影機！ HP 國民微型投影機

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/聯合數位文創提供
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國際大廠惠普(HP)成立於1939年，是全球最大的資訊技術公司之一，世界500強，全球用戶超10億。願景是竭盡所能，不斷革新，進而打造出令人驚豔的美好 體驗！有別於過往商務型投影機， 9 月首度推出適合小空間且價格不需勒緊褲帶就可以入手的「CC200C 國民微型投影機」。

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近年房價越發驚人，無論是 20 幾歲的年輕上班族或是有孩子的小家庭， 居住空間都越來越小，大尺寸電視不只占空間、移動不易，價格更是難以下手。「CC200C 國民微型投影機」僅需 1.3 公尺就可投出 50 吋畫面，2.1 公 尺，大約一張床的距離更可以投出 80 吋超大螢幕，全機僅 1.4 公斤，體積小巧，不占空間，因應個人需求擺放，避免長時間姿勢不良窩在電腦桌前。

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搭載原生 1080p FHD 畫質，光源均勻四周無暗角，更有專利全封閉式光機，鏡頭不易有髒汙。支援有線、無線多種連接方式，告別手機、筆電小螢幕，投影機漫反射成像原理更是大幅降低藍光傷害。

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GAC科技集團於2017 年與美國惠普總部 (HP Inc.) 在智能投影產品類別簽定長達十年之品牌授權合約，進行設計、研發、製造及全球行銷。此次也經由GAC科技集團的努力，將小宅專屬的「CC200C 國民微型投影機」推上募資平台，希望改變消費者對投影機的刻板印象，在應用與生活完美的結合，也能以平實的國民價格優先享受高畫質數位影音體驗，推翻豪宅才能有視聽享受的觀念，無論日常軟爛觀影、朋友聚會打電動、露營的星空電影院，各種氛圍都能輕易營造。

更多資訊請上嘖嘖查詢:https://bit.ly/3nAfBbS

露營 願景

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