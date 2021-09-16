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女神宋慧喬仙出新高度 CHAUMET獨門切割鑽石閃極致火光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供

創造珠寶品牌辨識度的方式，除了獨無二的設計語彙，獨門的寶石切割方式，不但展現品牌在技術上的高度，也為珠寶增添收藏價值。曾為法國皇室打造珠寶的頂級珠寶品牌CHAUMET，推出全新名為的Taille Impératrice皇后式切割，賦予品牌經典的Bee My Love系列嶄新風貌。Taille Impératrice皇后式切割靈感源自六邊形蜂巢結構，共88個切割面，在引入流暢光線的同時，也將蜜蜂的八字舞巧妙轉譯為珠寶的象徵語言。而象徵幸運的88，橫著看還可解讀為雙重的無限大符號，意指Taille Impératrice皇后式切割將鑽石的火光極致放大，引出鑽石最迷人的美。

而身為CHAUMET多年好友的品牌大使宋慧喬，這次也特別搶先詮釋了鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的珍貴珠寶。CHAUMET以現代手法重新打造象徵拿破崙皇室的蜜蜂圖騰，結合這擁有高貴歷史的圖案和全新的皇后式切割鑽石。全新Bee My Love系列作品包括三款吊墜設計，採用18K玫瑰金和18K白金材質，備有拋光金屬或鑲嵌美鑽款式。而另一款18K玫瑰金吊墜則裝飾有拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案。同時推出的還有運用幾何線條詮釋蜂巢設計鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的18K玫瑰金項鍊、手鍊和戒指，可以單獨配戴，或如宋慧喬混搭演繹現代自我的風格。

Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，82,500元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌12顆明亮式切割鑽石，82,500元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌單顆約重1克拉的Taille Impératricece皇后式切割鑽石和兩顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金戒指，鑲嵌單顆約重1克拉的Taille Impératricece皇后式切割鑽石和兩顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬佩戴全新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬佩戴全新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴全新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴全新Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Bee My Love18K白金吊墜，鑲嵌2顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.7克拉及0.23克拉，約40萬5,000元；Bee My Love 18K白金耳環，鑲嵌2顆各重0.5克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石和6顆明亮式切割鑽石，約49萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love18K白金吊墜，鑲嵌2顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.7克拉及0.23克拉，約40萬5,000元；Bee My Love 18K白金耳環，鑲嵌2顆各重0.5克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石和6顆明亮式切割鑽石，約49萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，約89萬7,000元；Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice切割鑽石，各重0.23克拉，約34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，約89萬7,000元；Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice切割鑽石，各重0.23克拉，約34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，約11萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，約11萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，34萬1,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴鑲嵌Taille Imperatrice切割鑽石的珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴鑲嵌Taille Imperatrice切割鑽石的珠寶。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，約89萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鍊，鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，各重0.23克拉，約89萬7,000元。圖／CHAUMET提供

珠寶 鑽石 品牌

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