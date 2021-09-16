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女神宋慧喬仙出新高度 CHAUMET獨門切割鑽石閃極致火光
創造珠寶品牌辨識度的方式，除了獨無二的設計語彙，獨門的寶石切割方式，不但展現品牌在技術上的高度，也為珠寶增添收藏價值。曾為法國皇室打造珠寶的頂級珠寶品牌CHAUMET，推出全新名為的Taille Impératrice皇后式切割，賦予品牌經典的Bee My Love系列嶄新風貌。Taille Impératrice皇后式切割靈感源自六邊形蜂巢結構，共88個切割面，在引入流暢光線的同時，也將蜜蜂的八字舞巧妙轉譯為珠寶的象徵語言。而象徵幸運的88，橫著看還可解讀為雙重的無限大符號，意指Taille Impératrice皇后式切割將鑽石的火光極致放大，引出鑽石最迷人的美。
而身為CHAUMET多年好友的品牌大使宋慧喬，這次也特別搶先詮釋了鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的珍貴珠寶。CHAUMET以現代手法重新打造象徵拿破崙皇室的蜜蜂圖騰，結合這擁有高貴歷史的圖案和全新的皇后式切割鑽石。全新Bee My Love系列作品包括三款吊墜設計，採用18K玫瑰金和18K白金材質，備有拋光金屬或鑲嵌美鑽款式。而另一款18K玫瑰金吊墜則裝飾有拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案。同時推出的還有運用幾何線條詮釋蜂巢設計鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的18K玫瑰金項鍊、手鍊和戒指，可以單獨配戴，或如宋慧喬混搭演繹現代自我的風格。
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