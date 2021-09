女神宋慧喬仙出新高度 CHAUMET獨門切割鑽石閃極致火光

創造珠寶品牌辨識度的方式,除了獨無二的設計語彙,獨門的寶石切割方式,不但展現品牌在技術上的高度,也為珠寶增添收藏價值。曾為法國皇室打造珠寶的頂級珠寶品牌CHAUMET,推出全新名為的Taille Impératrice皇后式切割,賦予品牌經典的Bee My Love系列嶄新風貌。Taille Impératrice皇后式切割靈感源自六邊形蜂巢結構,共88個切割面,在引入流暢光線的同時,也將蜜蜂的八字舞巧妙轉譯為珠寶的象徵語言。而象徵幸運的88,橫著看還可解讀為雙重的無限大符號,意指Taille Impératrice皇后式切割將鑽石的火光極致放大,引出鑽石最迷人的美。

而身為CHAUMET多年好友的品牌大使宋慧喬,這次也特別搶先詮釋了鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的珍貴珠寶。CHAUMET以現代手法重新打造象徵拿破崙皇室的蜜蜂圖騰,結合這擁有高貴歷史的圖案和全新的皇后式切割鑽石。全新Bee My Love系列作品包括三款吊墜設計,採用18K玫瑰金和18K白金材質,備有拋光金屬或鑲嵌美鑽款式。而另一款18K玫瑰金吊墜則裝飾有拿破崙皇室象徵的蜜蜂圖案。同時推出的還有運用幾何線條詮釋蜂巢設計鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石的18K玫瑰金項鍊、手鍊和戒指,可以單獨配戴,或如宋慧喬混搭演繹現代自我的風格。 Bee My Love 18K玫瑰金吊墜,鑲嵌12顆明亮式切割鑽石,82,500元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金戒指,鑲嵌單顆約重1克拉的Taille Impératricece皇后式切割鑽石和兩顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,價格店洽。圖/CHAUMET提供 CHAUMET品牌大使宋慧喬佩戴全新Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴全新Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 Bee My Love18K白金吊墜,鑲嵌2顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,各重0.7克拉及0.23克拉,約40萬5,000元;Bee My Love 18K白金耳環,鑲嵌2顆各重0.5克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石和6顆明亮式切割鑽石,約49萬8,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金手鍊,鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,各重0.23克拉,約89萬7,000元;Bee My Love 18K玫瑰金戒指,鑲嵌3顆Taille Impératrice切割鑽石,各重0.23克拉,約34萬1,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金吊墜,鑲嵌明亮式切割鑽石,約11萬3,000元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,鑲嵌3顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,各重0.23克拉,34萬1,000元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET品牌大使宋慧喬配戴鑲嵌Taille Imperatrice切割鑽石的珠寶。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金手鍊,鑲嵌7顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,各重0.23克拉,約89萬7,000元。圖/CHAUMET提供