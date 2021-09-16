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台鐵推鰻魚便當 每天限量50份、售價超「平民」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，僅在台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元。記者邱瓊玉／攝影
蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，僅在台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元。記者邱瓊玉／攝影

喜歡鰻魚的民眾注意了！近期鰻魚盛產，看準鰻魚商機，台鐵局和漁業署合作推出限時限量供應的「蒲燒鰻魚便當」，以輸日等級的白鰻為主菜，下方鋪著軟硬適中的白米飯，一口鰻魚、一口白飯，才一剛一推出，立刻吸引不少民眾搶購。

台鐵局台北鐵路餐廳經理蔡毓敏表示，新推出的鰻魚便當用的是輸日等級的日本白鰻，由於一般鰻魚便當大多只有鰻魚、白飯，但對台灣人的飲食習慣而言，恐怕會覺得太單調，所以廚師們花了很多心思，最後融入台北餐廳主們的創意，加入了一些配菜，讓便當的配菜更為繽紛。

台北鐵路餐廳廚師陳耀駿表示，為了搭配鰻魚便當，配菜除了有紅蘿蔔炒蛋絲佐柴魚片提味外，還有清炒青花菜，以及洛神花醃白蘿蔔、薑片等，讓便當配色有紅有綠有白，看起來更為美味。

蔡毓敏也提到，一般鰻魚便當大多都是方形的，所以在包裝過程中也有掙扎一下，最後選擇以圓形來包裝，取中秋圓滿之意，祝大家中秋節事事圓滿。

至於為什麼採限量供應，蔡毓敏表示，由於鰻魚單價比較高，再加上這次是採平民價位，希望讓消費者也能享受到日本鰻魚的美味，所以必須限量供應，才不會影響產能。

實際上，受到疫情影響，台鐵便當近期銷量大幅下滑，以台北餐廳為例，原本有8個營業點，如今只剩下5個營業點，產能也只剩下過去的三成，原本過去每天可以售出1萬2千個便當，如今只剩下4千多個。

台鐵局表示，蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，僅在台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元，有興趣民眾千萬不要錯過。

蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，僅在台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元。記者邱瓊玉／攝影
蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，僅在台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元。記者邱瓊玉／攝影

便當 台鐵 中秋節

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