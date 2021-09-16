妝點生命每一天 女性癌友學「口罩妝」重拾自信

罹患癌症的女性，在治療期間常因副作用，造成外觀上的改變，影響身心狀態。癌症希望基金會、茉莉太平洋集團攜手舉辦「makeup your Life妝點生命每一天」公益講座，透過多元輕鬆課程，幫助改善女性癌友接受治療而改變的外觀，特別教學時下最熱門的「口罩妝」，提升自信並紓壓。

今年「makeup your Life妝點生命每一天」公益講座，邀請由知名勵志作家、抗癌鬥士吳娮翎、瑜伽老師高美菁，以及彩妝師連軍，針對癌友需求規劃專屬女性癌友的講座。

癌症希望基金會的調查發現，罹患癌症的女性，在治療期間常因副作用，而導致患者的各種身、心、靈不適狀態，變得容易意志消沉、精神能量低下。同時，皮膚膚質變得更敏感，常見有熱潮紅、暗沈、乾燥、斑點等狀況。

癌友在選擇美妝品及保養品部分，需要特別注意成分，需要比較天然的原料，低刺激、低敏感的產品，也需特別避開來源不明的品牌。

今年講座也因應疫情，教學時下最熱門的「口罩妝」，以「自信彩妝七步驟」的規劃，從妝前、底妝、眉彩、眼影、睫毛、頰彩、修容及唇彩，分享全臉妝容上妝重點與示範。因應癌友皮膚較為脆弱的需求，提供生活及保養小秘訣，不少病友針對彩妝如何改善氣色提問。