中秋將至！雅典、格拉蘇蒂原創、亞諾月相表 巧秀創意

總是要到每年中秋節，人們才突然意識到月亮的存在。其實月亮一如時間、一如手表，提醒我們生命節奏不全然以太陽的日升日落為依歸，也像人們內心總有敏銳私密的一面，需要被關照、被理解。隨著中秋節的腳步靠近，不少瑞士品牌相繼推出具備月相顯示功能的時計，展現時間精密、浪漫、閃耀的種種可能。

雅典（Ulysse Nardin）的航海系列領航者月相腕表是2021年最新款式，除了運用新一代矽材質機芯，其月球是以多層貼花釉法呈現豐富層次，尤其當月亮轉動至藍色PVD塗層星空時，彷彿在蔚藍星夜中帶來了一抹優雅浪漫；格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的紅金森林綠款偏心月相腕表，其偏心式的時間軸線配置，讓腕表富有傳統德國製表風格，不僅紅金表殼配綠色面盤是為一絕，當金質月亮從白色面盤中悄悄探出時，更別有風趣一番。