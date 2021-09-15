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中秋將至！雅典、格拉蘇蒂原創、亞諾月相表 巧秀創意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Arnold & Son的Luna Magna系列以白金鑲嵌鑽石、藍寶石，呈現一「顆」立體、霸氣且奢華的月球，生氣勃勃。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son的Luna Magna系列以白金鑲嵌鑽石、藍寶石，呈現一「顆」立體、霸氣且奢華的月球，生氣勃勃。圖 / Arnold & Son提供

總是要到每年中秋節，人們才突然意識到月亮的存在。其實月亮一如時間、一如手表，提醒我們生命節奏不全然以太陽的日升日落為依歸，也像人們內心總有敏銳私密的一面，需要被關照、被理解。隨著中秋節的腳步靠近，不少瑞士品牌相繼推出具備月相顯示功能的時計，展現時間精密、浪漫、閃耀的種種可能。

雅典（Ulysse Nardin）的航海系列領航者月相腕表是2021年最新款式，除了運用新一代矽材質機芯，其月球是以多層貼花釉法呈現豐富層次，尤其當月亮轉動至藍色PVD塗層星空時，彷彿在蔚藍星夜中帶來了一抹優雅浪漫；格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的紅金森林綠款偏心月相腕表，其偏心式的時間軸線配置，讓腕表富有傳統德國製表風格，不僅紅金表殼配綠色面盤是為一絕，當金質月亮從白色面盤中悄悄探出時，更別有風趣一番。

月亮在手表上的顯示、只能是平面的嗎？亞諾（Arnold & Son）的Luna Magna系列一向擅長打造出3D、立體的月相顯示，最新Ultimate I限量珍藏版則豪奢出手，結合特殊面盤、稀有貴金屬「釕」、方鑽、藍寶石，打造出一款珠寶版本的月相腕表，同時自製機芯A&S 1021手上鍊機芯再經過放射狀日內瓦波紋，手工拋光和倒角打磨等多道工序，內外兼修。全世界限量8只，訂價約589萬1,400元，相形之下，真的比登上月亮簡單很多、很多。

Ulysse Nardin航海系列領航者月相腕表，精鋼、品牌自製UN-119自動上鍊機芯，瑞士官方天文台（COSC）認證，時間與月相顯示、限量300只，31萬1,000元。圖 / Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin航海系列領航者月相腕表，精鋼、品牌自製UN-119自動上鍊機芯，瑞士官方天文台（COSC）認證，時間與月相顯示、限量300只，31萬1,000元。圖 / Ulysse Nardin提供
Calibre 90-02型自動上鍊機芯具備偏心的K金自動盤、鵝頸式微調與手工雕花，展現傳統德式的高級製表風範。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Calibre 90-02型自動上鍊機芯具備偏心的K金自動盤、鵝頸式微調與手工雕花，展現傳統德式的高級製表風範。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
紅金表殼配綠色面盤，讓格拉蘇蒂原創的紅金森林綠款偏心月相腕表，在色彩上大膽突破，63萬1,000元起。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
紅金表殼配綠色面盤，讓格拉蘇蒂原創的紅金森林綠款偏心月相腕表，在色彩上大膽突破，63萬1,000元起。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Arnold & Son Luna Magna Ultimate I限量珍藏版腕表，全世界限量8只，589萬1,400元。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son Luna Magna Ultimate I限量珍藏版腕表，全世界限量8只，589萬1,400元。圖 / Arnold & Son提供

中秋節

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