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大學開學季買起來！網購外宿家電、家具限時下殺3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠距教學需求熱，PChome 24h購物桌椅、檯燈躍升採購主力，防螨抗敏寢用品人氣夯。圖／PChome 24h購物提供
遠距教學需求熱，PChome 24h購物桌椅、檯燈躍升採購主力，防螨抗敏寢用品人氣夯。圖／PChome 24h購物提供

全台大專院校將於9月中旬陸續開學，學生們也更加重視食衣住行各面向的防疫措施，根據PChome 24h購物觀察，為降低搭乘大眾運輸需求，不少新鮮人提前預備通勤代步工具，帶動8月Gogoro電動機車銷量較去年同期成長1.6倍，成為開學季異軍突起的熱銷黑馬，同時因應多校宣布調整開學授課方式，學生居家時間延長，推升宿舍布置用品持續熱賣，並以桌椅、檯燈等線上教學用品最受青睞。

PChome 24h購物指出，疫情大幅改變生活習慣，刺激整體機車買氣持續飆升，暑假後月銷量即有近8成的漲幅，主力品牌以Yamaha山葉、SYM三陽最受歡迎，約占整體銷量75%，以高階125cc車款、搭載ABS煞車系統且符合七期環保法規最熱銷。電動機車也吸引許多年輕族群入手，像是Gogoro於8月推出全新VIVA XL電動機車，即獲得高度關注，款式多元的Gogoro 2系列、Gogoro 3系列亦持續銷售成長。此外，大學校園占地廣，電動自行車兼具免駕照、省力輕便等兩大優勢，衝上學生代步熱銷款。

今年線上教學躍居常態教學模式之一，促使宿舍用品採購主力集中在桌椅、護眼檯燈兩大類，並以衣鞋收納櫃、寢具用品為輔。其中桌子跳脫正式書桌樣式，以工業風格外型躍升主流，電競造型電腦椅則因宅家需求竄起暢旺買氣；寢具則以可折疊的獨立筒薄床墊、兼具防螨抗敏的獨立筒枕最熱賣。

PChome 24h購物即日起推出「佈居新玩家」檔期活動，全場下殺3折起，並攜手眾多品牌祭出加碼優惠，包括H&D 東稻家居全館最高限折999元、登記再抽P幣；Betrise貝翠絲天絲寢具2套8折；飛利浦照明下單登記抽Wiz智慧球泡；YAMAHA不限卡別加碼3% P幣。

momo購物網「家電開學啦」優惠現正開跑，今年百大強檔品牌陣容包含Dyson、飛利浦、LG、CHIMEI、大同、魔力家、聲寶、禾聯、科沃斯等，9月16日前共推出上千件商品優惠5折起，品類涵蓋廚電、吸塵器、吹風機、淨水設備、檯燈、風扇、洗衣機等。即日起至9月30日還有多檔優惠活動接力登場，包括美髮家電全館8折起、Dyson消費滿萬元登記送最大好禮BP01清淨機，momo電視購物消費滿額送安妮兔廚具組、WORKINGHOUSE電烤爐等。

德國菲仕德多功能電煮鍋，原價1,290元、momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
德國菲仕德多功能電煮鍋，原價1,290元、momo購物網活動價799元。圖／momo購物網提供
Gogoro VIVA XL BELT，PChome 24h購物即日起至10月3日特價77,980元，加碼電池資費折抵優惠。圖／PChome 24h購物提供
Gogoro VIVA XL BELT，PChome 24h購物即日起至10月3日特價77,980元，加碼電池資費折抵優惠。圖／PChome 24h購物提供
YAMAHA山葉機車GRYPHUS新勁戰125，PChome 24h購物即日起至9月30日特價98,000元。圖／PChome 24h購物提供
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四尺工業風層架式電腦桌，PChome 24h購物即日起至10月13日特價1,199元。圖／PChome 24h購物提供
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聲寶多功能快煮美食鍋，原價888元、momo購物網活動價588元。圖／momo購物網提供
聲寶多功能快煮美食鍋，原價888元、momo購物網活動價588元。圖／momo購物網提供
momo購物網「家電開學啦」優惠現正開跑，9月16日前上千件商品優惠5折起。圖／momo購物網提供
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HERAN禾聯無線拖地機，原價8,990元、momo購物網活動價3,680元。圖／momo購物網提供
HERAN禾聯無線拖地機，原價8,990元、momo購物網活動價3,680元。圖／momo購物網提供
科沃斯T8掃拖機器人，原價18,900元、momo購物網活動價11,900元。圖／momo購物網提供
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IONRAX Y20電腦椅，PChome 24h購物即日起至10月15日特價2,899元。圖／PChome 24h購物提供
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SYM三陽機車龍DRG 158，PChome 24h購物即日起至10月4日特價116,000元。圖／PChome 24h購物提供
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