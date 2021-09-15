大學開學季買起來！網購外宿家電、家具限時下殺3折起

全台大專院校將於9月中旬陸續開學，學生們也更加重視食衣住行各面向的防疫措施，根據PChome 24h購物觀察，為降低搭乘大眾運輸需求，不少新鮮人提前預備通勤代步工具，帶動8月Gogoro電動機車銷量較去年同期成長1.6倍，成為開學季異軍突起的熱銷黑馬，同時因應多校宣布調整開學授課方式，學生居家時間延長，推升宿舍布置用品持續熱賣，並以桌椅、檯燈等線上教學用品最受青睞。

PChome 24h購物指出，疫情大幅改變生活習慣，刺激整體機車買氣持續飆升，暑假後月銷量即有近8成的漲幅，主力品牌以Yamaha山葉、SYM三陽最受歡迎，約占整體銷量75%，以高階125cc車款、搭載ABS煞車系統且符合七期環保法規最熱銷。電動機車也吸引許多年輕族群入手，像是Gogoro於8月推出全新VIVA XL電動機車，即獲得高度關注，款式多元的Gogoro 2系列、Gogoro 3系列亦持續銷售成長。此外，大學校園占地廣，電動自行車兼具免駕照、省力輕便等兩大優勢，衝上學生代步熱銷款。

今年線上教學躍居常態教學模式之一，促使宿舍用品採購主力集中在桌椅、護眼檯燈兩大類，並以衣鞋收納櫃、寢具用品為輔。其中桌子跳脫正式書桌樣式，以工業風格外型躍升主流，電競造型電腦椅則因宅家需求竄起暢旺買氣；寢具則以可折疊的獨立筒薄床墊、兼具防螨抗敏的獨立筒枕最熱賣。

PChome 24h購物即日起推出「佈居新玩家」檔期活動，全場下殺3折起，並攜手眾多品牌祭出加碼優惠，包括H&D 東稻家居全館最高限折999元、登記再抽P幣；Betrise貝翠絲天絲寢具2套8折；飛利浦照明下單登記抽Wiz智慧球泡；YAMAHA不限卡別加碼3% P幣。