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迎戰百貨周年慶！Yahoo奇摩購物中心精品1折起限時瘋搶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心推出「百貨周年慶」活動，消費滿額贈購物金，還有機會抽中1元清空購物車。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心推出「百貨周年慶」活動，消費滿額贈購物金，還有機會抽中1元清空購物車。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

9月份起百貨周年慶戰場開打，網購平台也祭出優惠迎戰，Yahoo奇摩購物中心即日起至10月24日推出「百貨周年慶」活動，9月27日前首波早鳥搶先購集結時尚精品、必敗家電、美妝保養等，攜手16大品牌推出超級品牌日，並天天祭出「國際精品1折起」中午12點限時限量瘋搶，BALENCIAGA巴黎世家信用卡名片夾、BOTTEGA VENETA經典編織短夾、COACH新款TILLY轉釦兩用包等明星夯款1折起輕鬆入手；加碼「早秋商品搶先購、換季出清3折起」、「3C、家電、精品滿萬送千購物金」、「流行時尚、美妝滿千送百購物金」，再抽「1元結帳清空購物車」，讓消費者不必出門也能線上輕鬆血拚。

美妝保養向來是百貨周年慶的焦點之一，Yahoo奇摩購物中心集結話題熱銷夯品、周年慶限定特惠組等衝刺買氣，9月27日前選購美妝商品單日消費滿5,000元送500購物金、雅詩蘭黛官方旗艦店推出消費滿3,000元折300元、理膚寶水全館消費滿1,500元享84折等，網路百貨周年慶24小時不打烊，免出門排隊也能安心買，是補貨、囤貨好時機。

盤點Yahoo奇摩購物中心熱銷商品，高機能保養品成女性購買首選，「20代小資族」偏好質地輕盈具保濕功能，「30代輕熟女」最愛修護功能的保養組合，「40代美魔女」則偏愛精品級抗老保養品。為了讓各年齡女性消費者精準購買，Yahoo奇摩購物中心公布「20、30、40代女性熱銷保養必Buy冠軍榜」，專為年輕肌膚族群設計、以水為基底的清爽靈芝乳液「品木宣言DR. WEIL青春無敵健康光潤機能乳液」最受20代歡迎；集結熱門精華小棕瓶優惠組的「ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 小棕瓶爆水組」是30代的最愛；獨家專利技術PITERA的「SK-II青春露」成為40代駐顏必收抗老夯品。

Yahoo奇摩購物中心20代小資族美妝保養熱銷冠軍：ORIGINS品木宣言DR. WEIL青春無敵健康光潤機能乳液。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心20代小資族美妝保養熱銷冠軍：ORIGINS品木宣言DR. WEIL青春無敵健康光潤機能乳液。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
BOTTEGA VENETA經典編織小牛皮對開零錢短夾，Yahoo奇摩購物中心9月16日中午12點限時限量下殺1折特價1,670元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
BOTTEGA VENETA經典編織小牛皮對開零錢短夾，Yahoo奇摩購物中心9月16日中午12點限時限量下殺1折特價1,670元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心40代美魔女美妝保養熱銷冠軍：SK-II經典青春露。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心40代美魔女美妝保養熱銷冠軍：SK-II經典青春露。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
COACH新款TILLY轉釦牛皮手提斜背兩用包，Yahoo奇摩購物中心9月17日中午12點限時限量下殺1折特價1,280元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
COACH新款TILLY轉釦牛皮手提斜背兩用包，Yahoo奇摩購物中心9月17日中午12點限時限量下殺1折特價1,280元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Tory Burch Eleanor縫線磁扣式牛皮鏈帶包，Yahoo奇摩購物中心活動特價17,100元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Tory Burch Eleanor縫線磁扣式牛皮鏈帶包，Yahoo奇摩購物中心活動特價17,100元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心30代輕熟女美妝保養熱銷冠軍：ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露爆水組。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心30代輕熟女美妝保養熱銷冠軍：ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露爆水組。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」活動9月27日前首波早鳥搶先購集結時尚精品、必敗家電、美妝保養等，天天祭出「國際精品1折起」中午12點限時瘋搶。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」活動9月27日前首波早鳥搶先購集結時尚精品、必敗家電、美妝保養等，天天祭出「國際精品1折起」中午12點限時瘋搶。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

周年慶 抗老

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