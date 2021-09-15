現象級明星設計！RADO「庫克船長」引領懷舊新風尚

明星的魅力，或在於具有高辨識度、高人氣，且廣受歡迎。向來以設計、材質聞名的瑞士鐘表錶品牌雷達表（RADO），其庫克船長（Captain Cook）系列在三年內快速竄紅，並成功為品牌帶來新客群，讓人不禁好奇：這個明星級的設計是如何煉成的？

曾在2017限量推出的庫克船長（Captain Cook）原為無心插柳，品牌將一款1962年的骨董款式還原復刻、定調為「城市休閒風格」。由於頗受好評，2年後的2019，庫克船長正式復歸，帶來精鋼表殼、200米防水、七珠式鍊帶的組合，重新航向時間的偉大航道。

2019下半年，雷達再推出300米、精鋼的三板帶，將風格、性能雙重upgrade；2020年夏日，庫克船長再披上近年大為盛行的「青銅」新衣，甚至帶來37毫米的女性款。2021年再結合品牌強項「高科技陶瓷」：全陶瓷的庫克船長，集懷舊、運動休閒、高科技陶瓷三項DNA於一身，堪稱品牌的明星級旗艦款。

如何解構庫克船長的風格方程式？首先庫克船長混合懷舊與運動風格，在雷達表家族中特異獨行；二來庫克船長幾乎與露營、郊外、登山、健行全方位合拍，跟上人們嚮往山林、療癒的風潮，這點在近年視覺宣傳更為明顯，宛如社群美照大量放送；其三，庫克船長在2019年推出時已具備表帶快拆系統，讓表款配戴者可在都會與休閒，甚至性別間自由切換，也讓女性消費者佔比持續提升，成為今日庫克船長令人趨之若鶩的三大關鍵主因。

而來到2021，庫克船長再將品牌經典的「高科技陶瓷」上身，全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕表，其一體成型的表殼與表帶是由全陶瓷打造。鏤空的面盤將能欣賞運用Nivachron™游絲的頂級Calibre R734機芯，其抗磁性能更加提升，高於一般機芯的10到20倍，機芯再經過5方位調校標準測試，不僅令機芯運行更為精確，還具備抗震及耐溫差等特點，由內而外全方位再進化。訂價約11萬4,400元。