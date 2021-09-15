Chopard Happy Diamonds快樂滑動鑽石 「最快樂的滑動鑽石」閃耀自由的正能量

鑽石的璀璨光芒，來自於光線自由流動穿梭於不同的切面。如果鑽石不必呆板地坐在金屬鑲座上，本身就可以自由無羈地奔放、快活舞動，是否就能為其閃耀引進更多光線？這靈機一動的大膽念頭，促成了蕭邦（CHOPARD）的經典誕生。1976年Happy Diamonds腕錶從蕭邦品牌中邁出第一個輕盈舞步：鑽石於兩片藍寶石水晶間自由滑動，閃耀無瑕的滑動鑽石不再只是靜態的展演，而且從此踏上了一趟快樂的奇幻旅程。

●從手表到珠寶的耀眼之旅●

蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele），在年紀輕輕之際便繼承家族的品牌；她在1985年構思出品牌的首款Happy Diamonds珠寶，便是受到經典腕錶的啟發，將滑動鑽石這種不受拘束的歡愉，結合她自己最鍾愛的馬戲團小丑圖案，以自由旋舞的璀璨鑽石和彩色寶石俏皮地裝飾小丑圓滾滾的肚子。這件史上首個滑動珠寶，起初僅僅為卡羅琳私人珍藏；然而滑動鑽石的奔放快樂實在太難以抗拒，如今更延伸出全系列豐富的珠寶作品，結合象徵不同美好寓意的設計，成為珠寶史上最具辨識度的傑作。

心形是十分常見的形狀，象徵慷慨仁善，傳達出一種高尚的情操，也是卡羅琳最鍾愛的圖案。Happy Diamonds Icons系列，便是匯聚滑動鑽石與心形元素的蕭邦珠寶代表作。蕭邦採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金、白金或黃金鑄造比例和諧的心形，裝飾戒指、項鍊、耳環和手鍊上，而在兩層藍寶石水晶玻璃之間，鑽石或獨自起舞，或結伴飛旋，在這顆跳動不息的心形中自由旋動，閃耀愛情中不同時刻的美妙火花，是經典雋永的幸運符。

蕭邦在2000年初融合經典的滑動鑽石設計，與象徵恆久不息的生命力的同心圓符號，推出Happy Spirit珠寶系列，20年後重新詮釋象徵永恆的這個符碼，透過圓環的形狀與嵌套設計，輕輕轉動圓環便能見到鑽石美麗的旋舞，讓人聯想到俄羅斯前衛造型藝術家考爾德（Calder）的動態雕塑傑作。

●永遠迷人的原創經典●

除了將滑動鑽石融入珠寶的設計，有鑒於自90年代起，身為當代女性的卡羅琳發現自己身兼多種角色，因此萌生了設計一款多用途腕錶的想法，希望能創造出一款外觀既精緻考究，又洋溢休閒風格的腕錶，既能在休閒場合上配戴，也適用於商務早餐會或參加市中心的晚會。1993年，卡羅琳實現了不僅僅只讓滑動鑽石環繞旋轉於腕錶盤周圍的設計，更讓鑽石直接自由盤旋於錶盤下方的雙層水晶玻璃之間。劃時代的經典Happy Sport腕錶誕生！

隨著時代演進，Happy Sport腕錶歷年來推出過不同的設計，除了在錶殼的形狀上變化，滑動的鑽石也多了各式各樣的珠寶夥伴：飄逸的鑽石雪花、鮮紅的愛心、悠遊的魚兒、或隨著時間飛揚沈落的日月星辰。長期贊助坎城影展的蕭邦，也曾以坎城標誌的金棕櫚圖騰推出限定之作，讓鑽石閃耀的舞動旋轉出更多樣的舞蹈。而最初讓卡羅琳踏上設計師生涯的小丑珠寶，也迎來復刻的Happy Clown小丑項鍊，除了圓潤的身軀中滑動的彩色寶石與鑽石，四肢還可輕輕擺動，紀念這美麗的珠寶問世，並永遠改變了珠寶與腕錶的歷史。