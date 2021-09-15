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花開月滿人團圓！海瑞溫斯頓中秋珠寶 紅寶石濃郁傳情
中秋節在習俗中總帶來團圓、重聚的聯想，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日除獻上多款月相功能腕表，並推出全新Forget-Me-Not紅寶石珠寶，借花寄情，也傳達花好月圓人團圓的溫暖寓意。
第五大道 Avenue CTM系列迷你月相腕表，像帶人重返1930年代的裝飾藝術（Art Deco）年代：修長的比例、面盤中央橢圓形的鑽石鑲嵌，疊加上拱門式設計，似在方寸之間神遊紐約第五大道的海瑞溫斯頓旗艦店，璀璨華麗，訂價約93萬元；同系列的第五大道Avenue Classic 20周年月相腕表則是手上的高級珠寶，由深藍漸變為紫色的魔幻光暈是由天然珍珠母貝雕琢而成，18K白金表帶更以多達216顆藍色與紫色藍寶石，營造出神秘、奢華的氛圍，訂價則約155萬元。
兩件新款的Forget-Me-Not紅寶石珠寶分別為項鍊與戒指，將花瓣以紅寶石或鑽石鑲嵌，也像將配戴者對遠方的思慕濃情，以紅寶石具象傳遞。其中紅寶石項鍊共鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石重約0.04克拉，以及6顆水滴型切工紅寶石，重約1.68克拉；另一款紅寶石鑽石戒指則鑲嵌2顆圓形明亮式切工鑽石、6顆水滴型切工紅寶石，與6顆水滴型切工鑽石，訂價自約25萬元起。
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