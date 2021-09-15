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第七代Apple Watch Hermès 超美經典鍊結元素上身！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列亞麻藍色雙圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列亞麻藍色雙圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供

今日發表的第七代Apple Watch Hermès系列，擁有更多愛馬仕的經典元素：在表帶與表盤上都可以看到品牌膾炙人口的Chaîne d'ancre元素以及採用這款練結的表帶。而春季推出的Apple AirTag Hermès系列、Attelage系列與Jumping圖紋印花系列織帶表款，也在今秋迎來全新的材質和色彩。

光滑潤澤的雙圈Gourmette表帶，靈感來自愛馬仕於 1930 年代推出的狗項圈鍊條，內外皆以拋光處理的Barénia小牛皮打造經典的練結圖騰，玩轉於原始材質與精緻的形式，由小而大、一圈接著一圈的鏈節環環相扣。而另一款Circuit H圖紋表帶，則是將錨鍊圖形的圖騰以鮮明的重疊手法印在Swift小牛皮單圈表帶上，並延續到表面上，共有餅乾色/電光藍、愛馬仕紅/黑以及黑/電光藍等三種配色組合。

深受歡迎的經典Attelage系列表帶，則新增了愛馬仕紅和亞麻藍等年輕優雅的色彩，Swift小牛皮的單圈表款則是迎來充滿活力的橘色和萊姆黃的Jumping圖紋表帶，上面的H Vibration印花編織展現有別以往的風貌。

Apple AirTag Hermès系列Swift 小牛皮行李提袋吊牌，藍寶石色，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift 小牛皮行李提袋吊牌，藍寶石色，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 45毫米表殼配Attelage系列金色單圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 45毫米表殼配Attelage系列金色單圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès Circuit H圖紋系列黑色與電光藍色單圈Swift小牛皮表帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès Circuit H圖紋系列黑色與電光藍色單圈Swift小牛皮表帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列將於今秋上市。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列將於今秋上市。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Gourmette系列雙圈Barénia小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Gourmette系列雙圈Barénia小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮皮包掛飾，金黃色-金色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮皮包掛飾，金黃色-金色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，橘色-卡普辛橙色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，橘色-卡普辛橙色，8,990元。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花系列牛皮紙色與萊姆黃色單圈織帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花系列牛皮紙色與萊姆黃色單圈織帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代 Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花系列牛皮紙色與橘色單圈織帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代 Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花系列牛皮紙色與橘色單圈織帶表款，售價未定。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈，金黃色-辣椒紅色，10,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈，金黃色-辣椒紅色，10,990元。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列愛馬仕紅色雙圈Swift小牛皮表帶款，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列愛馬仕紅色雙圈Swift小牛皮表帶款，售價未定。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 品牌 Apple Watch

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