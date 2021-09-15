第七代Apple Watch Hermès 超美經典鍊結元素上身！

聽新聞
test
0:00 / 0:00
第七代Apple Watch Hermès 超美經典鍊結元素上身！
今日發表的第七代Apple Watch Hermès系列，擁有更多愛馬仕的經典元素：在表帶與表盤上都可以看到品牌膾炙人口的Chaîne d'ancre元素以及採用這款練結的表帶。而春季推出的Apple AirTag Hermès系列、Attelage系列與Jumping圖紋印花系列織帶表款，也在今秋迎來全新的材質和色彩。
光滑潤澤的雙圈Gourmette表帶，靈感來自愛馬仕於 1930 年代推出的狗項圈鍊條，內外皆以拋光處理的Barénia小牛皮打造經典的練結圖騰，玩轉於原始材質與精緻的形式，由小而大、一圈接著一圈的鏈節環環相扣。而另一款Circuit H圖紋表帶，則是將錨鍊圖形的圖騰以鮮明的重疊手法印在Swift小牛皮單圈表帶上，並延續到表面上，共有餅乾色/電光藍、愛馬仕紅/黑以及黑/電光藍等三種配色組合。
深受歡迎的經典Attelage系列表帶，則新增了愛馬仕紅和亞麻藍等年輕優雅的色彩，Swift小牛皮的單圈表款則是迎來充滿活力的橘色和萊姆黃的Jumping圖紋表帶，上面的H Vibration印花編織展現有別以往的風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言