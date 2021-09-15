第七代Apple Watch Hermès 超美經典鍊結元素上身！

今日發表的第七代Apple Watch Hermès系列，擁有更多愛馬仕的經典元素：在表帶與表盤上都可以看到品牌膾炙人口的Chaîne d'ancre元素以及採用這款練結的表帶。而春季推出的Apple AirTag Hermès系列、Attelage系列與Jumping圖紋印花系列織帶表款，也在今秋迎來全新的材質和色彩。

光滑潤澤的雙圈Gourmette表帶，靈感來自愛馬仕於 1930 年代推出的狗項圈鍊條，內外皆以拋光處理的Barénia小牛皮打造經典的練結圖騰，玩轉於原始材質與精緻的形式，由小而大、一圈接著一圈的鏈節環環相扣。而另一款Circuit H圖紋表帶，則是將錨鍊圖形的圖騰以鮮明的重疊手法印在Swift小牛皮單圈表帶上，並延續到表面上，共有餅乾色/電光藍、愛馬仕紅/黑以及黑/電光藍等三種配色組合。