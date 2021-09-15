萊爾富攜手車麗屋板橋店 成立首家「萊到店服務大聯盟」

為加速品牌尋找新出路，跨界聯盟合作已成為時下趨勢。萊爾富繼去年7月攜手汽車百貨「車麗屋」打造複合新店型後，雙方再度攜手於車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，將超商的包裹寄取與繳費代收等新服務搬進汽車百貨。

萊爾富推出「萊到店服務大聯盟」，將包裹寄取、繳費代收、門市商品銷售等三大服務內容，透過超商專業的人才培訓、設備與技術支援，提供給各行各業的企業主或有興趣的個人戶一同加入聯盟。對於企業主而言，不但可增加原店收益與提升來客數，店內新增加的服務更貼近生活，消費者的黏著度也會更高，無論包裹寄取或繳費，報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼所累積的會員點數制度，都和萊爾富門市消費相同。

未來在萊爾富特定門市，還可看到車麗屋品牌的車用相關商品專架，除了實體門市買得到急用、熱銷商品之外，如機油等大型箱購商品也可利用萊爾富門市商品卡訂購、店取或宅配到府；萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取，後續也會推出車麗屋相關的服務，例如換輪胎等電子票券進行銷售，讓民眾到萊爾富App購買、車麗屋兌換使用，同時贈送萊爾富會員點數，並進行點數兌換與折抵。

萊爾富更跨業打造數位聯盟，攜手3C家電通路「全國電子」與烘焙名店「一之軒」整合線上線下資源，從門市商品卡、Life-ET機台與線上App內的萊購物平台三管齊下，推出多項3C家電、鍋具與寵物用品，包含Apple、Dyson、LG、Panasonic、Philips等品牌商品，即日起至10月5日會員可透過門市商品卡、Life-ET機台與萊購物平台購買，除了享有原商品折扣之外，結帳時出示會員身分再享Hi點兩倍送。

以全國電子為例，消費者到萊爾富可透過門市商品卡、Life-ET機台、Hi-Life VIP App內的萊購物平台進入品牌旗艦館，就能買到「全國電子」的商品票券，10月5日前可享商品最低下殺55折起，例如Panasonic電動牙刷極淨優惠組原價7,280元、特價3,990元。萊爾富購買「一之軒千層歐蕾蛋塔禮盒6入」原價180元、特價165元，等於直接下殺92折。不論選擇使用商品卡、Life-ET機台或App內的萊購物平台，都須至萊爾富門市完成付款，再到全台任一全國電子、一之軒門市提領。