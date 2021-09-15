快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富攜手車麗屋板橋店 成立首家「萊到店服務大聯盟」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富跨業合作再升級，攜手九大知名餐飲品牌跨界合作推出整買零取「生活票券館」。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業合作再升級，攜手九大知名餐飲品牌跨界合作推出整買零取「生活票券館」。圖／萊爾富提供

為加速品牌尋找新出路，跨界聯盟合作已成為時下趨勢。萊爾富繼去年7月攜手汽車百貨「車麗屋」打造複合新店型後，雙方再度攜手於車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，將超商的包裹寄取與繳費代收等新服務搬進汽車百貨。

萊爾富推出「萊到店服務大聯盟」，將包裹寄取、繳費代收、門市商品銷售等三大服務內容，透過超商專業的人才培訓、設備與技術支援，提供給各行各業的企業主或有興趣的個人戶一同加入聯盟。對於企業主而言，不但可增加原店收益與提升來客數，店內新增加的服務更貼近生活，消費者的黏著度也會更高，無論包裹寄取或繳費，報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼所累積的會員點數制度，都和萊爾富門市消費相同。

未來在萊爾富特定門市，還可看到車麗屋品牌的車用相關商品專架，除了實體門市買得到急用、熱銷商品之外，如機油等大型箱購商品也可利用萊爾富門市商品卡訂購、店取或宅配到府；萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取，後續也會推出車麗屋相關的服務，例如換輪胎等電子票券進行銷售，讓民眾到萊爾富App購買、車麗屋兌換使用，同時贈送萊爾富會員點數，並進行點數兌換與折抵。

萊爾富更跨業打造數位聯盟，攜手3C家電通路「全國電子」與烘焙名店「一之軒」整合線上線下資源，從門市商品卡、Life-ET機台與線上App內的萊購物平台三管齊下，推出多項3C家電、鍋具與寵物用品，包含Apple、Dyson、LG、Panasonic、Philips等品牌商品，即日起至10月5日會員可透過門市商品卡、Life-ET機台與萊購物平台購買，除了享有原商品折扣之外，結帳時出示會員身分再享Hi點兩倍送。

以全國電子為例，消費者到萊爾富可透過門市商品卡、Life-ET機台、Hi-Life VIP App內的萊購物平台進入品牌旗艦館，就能買到「全國電子」的商品票券，10月5日前可享商品最低下殺55折起，例如Panasonic電動牙刷極淨優惠組原價7,280元、特價3,990元。萊爾富購買「一之軒千層歐蕾蛋塔禮盒6入」原價180元、特價165元，等於直接下殺92折。不論選擇使用商品卡、Life-ET機台或App內的萊購物平台，都須至萊爾富門市完成付款，再到全台任一全國電子、一之軒門市提領。

為了滿足會員各種消費需求，萊爾富跨業合作再升級，攜手九大餐飲品牌跨界合作，包含印渡風情印度餐廳、3 Idiots Toast & Curry三個傻瓜印度蔬食、Bonjour朋廚烘培坊、義崎丼 勇者丼飯x鍋物、皇爵Tea Time、咱們小時ㄏㄡˋ親子餐廳、爭牛牛肉麵、馬祖新村與篤行市場，推出整買零取「生活票券館」，提供45項商品組合，最低折扣下殺4.3折起。

萊爾富跨業打造數位聯盟，攜手全國電子、一之軒推出商品提貨券，10月5日前購買指定商品提貨券除原有折扣外，再享Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業打造數位聯盟，攜手全國電子、一之軒推出商品提貨券，10月5日前購買指定商品提貨券除原有折扣外，再享Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富看好包裹寄取與繳費代收商機，推出「萊到店服務大聯盟」，首家店落腳車麗屋板橋店。圖／萊爾富提供
萊爾富看好包裹寄取與繳費代收商機，推出「萊到店服務大聯盟」，首家店落腳車麗屋板橋店。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務，出示萊爾富會員資格，可享有在萊爾富門市消費同樣的累點制度。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務，出示萊爾富會員資格，可享有在萊爾富門市消費同樣的累點制度。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，提供包裹寄取與繳費代收服務。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業打造數位聯盟，攜手全國電子、一之軒推出商品提貨券。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業打造數位聯盟，攜手全國電子、一之軒推出商品提貨券。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業攜手一之軒推出商品提貨券，10月5日前購買指定商品提貨券，除原有折扣外，再享Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富跨業攜手一之軒推出商品提貨券，10月5日前購買指定商品提貨券，除原有折扣外，再享Hi點兩倍送。圖／萊爾富提供

品牌 印度

延伸閱讀

四大超商搶中秋商機 相關銷售成長顯著

陳時中打槍擴大板橋專案施打 民代憂隱形傳播鏈難阻斷

侵占5萬元萊爾富禮券 新北某國小前衛生組長獲緩起訴

強烈颱風璨樹來勢洶洶 萊爾富三重美堤店提前撤離

相關新聞

有確診者足跡！A11「一蘭拉麵」停業4天、全員PCR檢測

來自日本的人氣拉麵「一蘭拉麵」於9月15日宣佈，因接獲政府通報，日前有確診者足跡涵蓋新光三越A11內的台北本店別館，因此...

台灣人有多愛UNIQLO？買到來台11年就成立全球旗艦店

根據UNIQLO的統計，在台灣每個人的4件服裝裡，就有1件是他們的產品，市佔率之高，也堪稱是國民品牌了。所以，在UNIQ...

Chopard Happy Diamonds快樂滑動鑽石 「最快樂的滑動鑽石」閃耀自由的正能量

鑽石的璀璨光芒，來自於光線自由流動穿梭於不同的切面。如果鑽石不必呆板地坐在金屬鑲座上，本身就可以自由無羈地奔放、快活舞動...

現象級明星設計！RADO「庫克船長」引領懷舊新風尚

明星的魅力，或在於具有高辨識度、高人氣，且廣受歡迎。向來以設計、材質聞名的瑞士鐘表錶品牌雷達表（RADO），其庫克船長（...

第七代Apple Watch Hermès 超美經典鍊結元素上身！

今日發表的第七代Apple Watch Hermès系列，擁有更多愛馬仕的經典元素：在表帶與表盤上都可以看到品牌膾炙人口...

花開月滿人團圓！海瑞溫斯頓中秋珠寶 紅寶石濃郁傳情

中秋節在習俗中總帶來團圓、重聚的聯想，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日除獻上多款月相功能腕表，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。