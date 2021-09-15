有確診者足跡！A11「一蘭拉麵」停業4天、全員PCR檢測

來自日本的人氣拉麵「一蘭拉麵」於9月15日宣佈，因接獲政府通報，日前有確診者足跡涵蓋新光三越A11內的台北本店別館，因此將於9月15日至9月18日暫時停止營業，同時所有出勤員工也會進行PCR檢測。

一蘭拉麵自2017年登台，後又再於新光三越A11開設台北本店別館，兩間門市距離約300公尺。此次一蘭發布公告，指出日前深夜營業時段有確診者足跡涵蓋台灣台北本店別館。即日起遵守政府之所有防疫指引進行清消作業，9月15日～9月18日暫時停止營業。同時安排所有出勤的員工進行PCR檢測。

公告中也指出，今後的營業狀況將依顧客及員工之安全為優先並以嚴格落實防疫政策為前提進行調整。詳細日期確定後將再另行公告。今後將持續強化防疫相關對策，如造成消費者的不便，敬請見諒。