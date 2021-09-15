懶人包／iPhone 13來了！5大電信、網購平台預約一次看

最新iPhone 13系列預計9月24日就將登台開賣，包括5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、6.1吋的iPhone 13 Pro與6.7吋的iPhone 13 Pro Max，其中iPhone 13 mini與iPhone 13最低容量為128GB，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則首度新增1TB的大容量版本，4款新機均配備全新A15仿生晶片，瀏海較以往縮小20%，相機效能也有所提升。

iPhone 13、iPhone 13 mini有粉紅、（PRODUCT）RED、藍色、午夜色、星光色等5種顏色，iPhone 13 mini建議售價22,900元起，iPhone 13建議售價25,900元起；iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max則有石墨色、金色、銀色及天峰藍，iPhone 13 Pro建議售價32,900元起，iPhone 13 Pro Max建議售價36,900元起。5大電信及網購平台今天（9月15日）紛紛宣布開放預約登記相關訊息與優惠，想要搶先入手的果粉可得仔細看！活動詳情請關注各業者活動官網。

●中華電信

中華電信宣布9月16日下午2點至下午6點開放iPhone 13全系列5G機型（iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、 iPhone 13、iPhone 13 mini）限量網路預約登記，並舉辦「iPhone 13全系列線上預約返購」抽獎活動，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1,399元以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69,950點（1點等於1元、共1名）、iPhone 13 Pro 128GB（共1名）、iPhone 13 128GB（共1名）、Hami Point 6,995點（共10名）等共13個大獎。

中華電信同時宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點起在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，加入及綁定中華電信LINE官方帳號（ID：@chtemome）可立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。

●遠傳電信

遠傳電信將於9月24日在全台直營、加盟、德誼及網路門市開賣iPhone 13全系列新機，遠傳網路門市、遠傳心生活App（原遠傳行動客服App）即起開放iPhone新機線上預約登記，讓裹粉掌握iPhone 13系列第一手情報與超強優惠。

遠傳電信特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元、「遠傳心生活App」用戶再送2,000遠傳幣，還有機會將市價5,290元的Apple AirPods帶回家。

遠傳friDay購物也將於9月17日與Apple官方同步開放預購iPhone 13全系列，預購前50名加送mega safe充電器。遠傳friDay購物更將於9月24日開賣日當天挑戰最速3小時到貨。

●台灣大哥大

台灣大哥大宣布9月17日晚上8點起，包括實體、網路門市與myfone購物、momo購物網開放iPhone 13系列新機預購，9月24日正式開賣。到台灣大哥大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，預繳3,000元訂金、並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣。9月30日前在台灣大哥大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

在myfone購物預購iPhone 13系列可參加抽獎，有機會獲得AirPods Pro、130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機享33折優惠。9月30日前於myfone購物活動頁消費滿6,600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6。

為了滿足果粉每年換新機的期待，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門，以iPhone 12 Pro Max 512GB為例，最高可拿回35,970元，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3,000元myfone購物折價券與電子禮券回饋。

●亞太電信

亞太電信將於9月17日中午12點起於亞太電信官網開放iPhone 13系列新機線上預約登記，於活動網頁留下姓名、電話等基本資料，預約成功者除了可第一時間掌握iPhone 13系列新機最新資訊，還可於申辦取機時獲得專案價現折1,000元的早鳥優惠折扣。

亞太電信9月24日上午10點將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限時限量首賣活動，排隊頭香果粉現場申辦iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 128GB限定專案，月付1,399元以上、36期購機約，獨享爆規升級1TB容量小升大超狂優惠，同時還可獲得MagSafe無線充電盤、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等超夯配件大禮包，現賺近23,000元；除了頭香可享小升大超狂優惠之外，其他前12位參與排隊活動的果粉，現場申辦iPhone 13系列方案，還可參加「超吉家電」驚喜抽獎，獎項包括iPad（2020）Wi-Fi 32GB、AOC 43吋HD顯示器43M3396 、SHARP自動除菌離子活髮吹風機IB-GX9KT-B、AIWA負離子吹風機AHD5901、RASTO AM1專業級六段調節筋膜槍、AIWA冰沙果汁機IWJ-198Y等。

此外，首賣活動現場參與排隊的果粉們免抽獎，亞太電信直接加碼贈送原廠MagSafe無線充電盤和Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro主動降噪真無線藍牙耳機。

●台灣之星

台灣之星今天（9月15日）開放消費者預留資料，掌握iPhone 13的第一手資訊，活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，至台灣之星官方網站留下姓名、身分證字號、聯絡電話等基本資料、申辦類型（新申辦/攜碼/續約）及選擇最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。此外，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍牙耳機半價（2,790元）搶購資格」優惠。

蝦皮購物將於9月17日晚上8點開放iPhone 13系列新機預約，9月17日預約開跑的前13分鐘（晚上8點至8點13分）在活動頁領券預約iPhone新機可領300元購物金現折，限時不限量；蝦皮購物線上手機回收服務最快5天完成，5分鐘線上估價、免費到府取件、人工檢測、專人報價、最後輕鬆領取回收金，最高回饋32,700元，完成手機回收流程的消費者當月於蝦皮購物購買iPhone 13新機，再加碼手機舊換新補助，最高再享1,500元的購機補助金。

●momo購物網

momo購物網9月17日晚上8點同步官方開放預購iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，並提供信用卡最高回饋2,800、momo卡免登記3%回饋無上限、momo限量加碼送殼貼組、消費集點抽掃地機器人等好康。momo購物網同時結合集團資源，祭出購機加辦台灣大哥大門號最高送24,000 momo幣，於momo App活動頁登記48期、月租費1,599元的5G吃到飽方案，即可享24,000 momo幣回饋；momo App還有線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600紅利金。

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物將與Apple官方同步於9月17日晚上8點開放線上預購，並在9月24日開賣日當天挑戰3小時急速到貨，只要在指定專區預購得3小時急速到貨iPhone 13系列新機、且送貨地點在台北市，即可在Apple官方公布上市時間後最快3小時內拿到熱騰騰的iPhone新機，遠傳friDay購物特別自行吸收運費，委託機車快遞公司快速送貨，採限量推出，售完為止。收到3小時急速到貨iPhone新機消費者，在指定時間前上個人FB或IG上傳開箱心得圖文，並於貼文第一行標示指定hashtag（#遠傳friDay購物買iPhone系列新機3hr到貨），遠傳friDay購物再加送500遠傳幣。

此外，前50名成功預購消費者，遠傳friDay購物加送原廠MagSafe磁吸充電器，每天還會針對成功預購消費者限量送出20組MAXIA 20W充電組（不包含3小時急速到貨商品），預購期間共將送出100組。 momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13 Pro Max。圖／momo購物網提供 iPhone 13 Pro天峰藍色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供 蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13系列，並祭出優惠攻略。圖／蝦皮購物提供 iPhone 13粉紅色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供 momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13。圖／momo購物網提供 蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13 Pro。圖／蝦皮購物提供

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