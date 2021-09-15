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懶人包／iPhone 13來了！5大電信、網購平台預約一次看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
iPhone 13 Pro。圖／台灣大哥大提供
iPhone 13 Pro。圖／台灣大哥大提供

最新iPhone 13系列預計9月24日就將登台開賣，包括5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、6.1吋的iPhone 13 Pro與6.7吋的iPhone 13 Pro Max，其中iPhone 13 mini與iPhone 13最低容量為128GB，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則首度新增1TB的大容量版本，4款新機均配備全新A15仿生晶片，瀏海較以往縮小20%，相機效能也有所提升。

iPhone 13、iPhone 13 mini有粉紅、（PRODUCT）RED、藍色、午夜色、星光色等5種顏色，iPhone 13 mini建議售價22,900元起，iPhone 13建議售價25,900元起；iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max則有石墨色、金色、銀色及天峰藍，iPhone 13 Pro建議售價32,900元起，iPhone 13 Pro Max建議售價36,900元起。5大電信及網購平台今天（9月15日）紛紛宣布開放預約登記相關訊息與優惠，想要搶先入手的果粉可得仔細看！活動詳情請關注各業者活動官網。

●中華電信

中華電信宣布9月16日下午2點至下午6點開放iPhone 13全系列5G機型（iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、 iPhone 13、iPhone 13 mini）限量網路預約登記，並舉辦「iPhone 13全系列線上預約返購」抽獎活動，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1,399元以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69,950點（1點等於1元、共1名）、iPhone 13 Pro 128GB（共1名）、iPhone 13 128GB（共1名）、Hami Point 6,995點（共10名）等共13個大獎。

中華電信同時宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點起在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，加入及綁定中華電信LINE官方帳號（ID：@chtemome）可立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。

●遠傳電信

遠傳電信將於9月24日在全台直營、加盟、德誼及網路門市開賣iPhone 13全系列新機，遠傳網路門市、遠傳心生活App（原遠傳行動客服App）即起開放iPhone新機線上預約登記，讓裹粉掌握iPhone 13系列第一手情報與超強優惠。

遠傳電信特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元、「遠傳心生活App」用戶再送2,000遠傳幣，還有機會將市價5,290元的Apple AirPods帶回家。

遠傳friDay購物也將於9月17日與Apple官方同步開放預購iPhone 13全系列，預購前50名加送mega safe充電器。遠傳friDay購物更將於9月24日開賣日當天挑戰最速3小時到貨。

●台灣大哥大

台灣大哥大宣布9月17日晚上8點起，包括實體、網路門市與myfone購物、momo購物網開放iPhone 13系列新機預購，9月24日正式開賣。到台灣大哥大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，預繳3,000元訂金、並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣。9月30日前在台灣大哥大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，還有機會抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

在myfone購物預購iPhone 13系列可參加抽獎，有機會獲得AirPods Pro、130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機享33折優惠。9月30日前於myfone購物活動頁消費滿6,600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6。

為了滿足果粉每年換新機的期待，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門，以iPhone 12 Pro Max 512GB為例，最高可拿回35,970元，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3,000元myfone購物折價券與電子禮券回饋。

●亞太電信

亞太電信將於9月17日中午12點起於亞太電信官網開放iPhone 13系列新機線上預約登記，於活動網頁留下姓名、電話等基本資料，預約成功者除了可第一時間掌握iPhone 13系列新機最新資訊，還可於申辦取機時獲得專案價現折1,000元的早鳥優惠折扣。

亞太電信9月24日上午10點將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限時限量首賣活動，排隊頭香果粉現場申辦iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 128GB限定專案，月付1,399元以上、36期購機約，獨享爆規升級1TB容量小升大超狂優惠，同時還可獲得MagSafe無線充電盤、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等超夯配件大禮包，現賺近23,000元；除了頭香可享小升大超狂優惠之外，其他前12位參與排隊活動的果粉，現場申辦iPhone 13系列方案，還可參加「超吉家電」驚喜抽獎，獎項包括iPad（2020）Wi-Fi 32GB、AOC 43吋HD顯示器43M3396 、SHARP自動除菌離子活髮吹風機IB-GX9KT-B、AIWA負離子吹風機AHD5901、RASTO AM1專業級六段調節筋膜槍、AIWA冰沙果汁機IWJ-198Y等。

此外，首賣活動現場參與排隊的果粉們免抽獎，亞太電信直接加碼贈送原廠MagSafe無線充電盤和Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro主動降噪真無線藍牙耳機。

●台灣之星

台灣之星今天（9月15日）開放消費者預留資料，掌握iPhone 13的第一手資訊，活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，至台灣之星官方網站留下姓名、身分證字號、聯絡電話等基本資料、申辦類型（新申辦/攜碼/續約）及選擇最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。此外，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍牙耳機半價（2,790元）搶購資格」優惠。

蝦皮購物

蝦皮購物將於9月17日晚上8點開放iPhone 13系列新機預約，9月17日預約開跑的前13分鐘（晚上8點至8點13分）在活動頁領券預約iPhone新機可領300元購物金現折，限時不限量；蝦皮購物線上手機回收服務最快5天完成，5分鐘線上估價、免費到府取件、人工檢測、專人報價、最後輕鬆領取回收金，最高回饋32,700元，完成手機回收流程的消費者當月於蝦皮購物購買iPhone 13新機，再加碼手機舊換新補助，最高再享1,500元的購機補助金。

●momo購物網

momo購物網9月17日晚上8點同步官方開放預購iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，並提供信用卡最高回饋2,800、momo卡免登記3%回饋無上限、momo限量加碼送殼貼組、消費集點抽掃地機器人等好康。momo購物網同時結合集團資源，祭出購機加辦台灣大哥大門號最高送24,000 momo幣，於momo App活動頁登記48期、月租費1,599元的5G吃到飽方案，即可享24,000 momo幣回饋；momo App還有線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600紅利金。

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物將與Apple官方同步於9月17日晚上8點開放線上預購，並在9月24日開賣日當天挑戰3小時急速到貨，只要在指定專區預購得3小時急速到貨iPhone 13系列新機、且送貨地點在台北市，即可在Apple官方公布上市時間後最快3小時內拿到熱騰騰的iPhone新機，遠傳friDay購物特別自行吸收運費，委託機車快遞公司快速送貨，採限量推出，售完為止。收到3小時急速到貨iPhone新機消費者，在指定時間前上個人FB或IG上傳開箱心得圖文，並於貼文第一行標示指定hashtag（#遠傳friDay購物買iPhone系列新機3hr到貨），遠傳friDay購物再加送500遠傳幣。

此外，前50名成功預購消費者，遠傳friDay購物加送原廠MagSafe磁吸充電器，每天還會針對成功預購消費者限量送出20組MAXIA 20W充電組（不包含3小時急速到貨商品），預購期間共將送出100組。

momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13 Pro Max。圖／momo購物網提供
momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13 Pro Max。圖／momo購物網提供
iPhone 13 Pro天峰藍色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供
iPhone 13 Pro天峰藍色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13系列，並祭出優惠攻略。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13系列，並祭出優惠攻略。圖／蝦皮購物提供
iPhone 13粉紅色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供
iPhone 13粉紅色，蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約。圖／蝦皮購物提供
momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13。圖／momo購物網提供
momo購物網9月17日晚上8點同步官網開放預購iPhone 13全系列新機。圖為iPhone 13。圖／momo購物網提供
蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13 Pro。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物9月17日晚上8點開放搶先預約iPhone 13 Pro。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 momo 128GB

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